Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
ГоловнаСпорт

Українка Юлія Джима очолила топ-5 снайперок Кубка світу-2024/2025 з біатлону

До топ-5 снайперок увійшла ще одна українка - Христина Дмитренко.

Українка Юлія Джима очолила топ-5 снайперок Кубка світу-2024/2025 з біатлону
Юлія Джима
Фото: EPA/UPG

Українська біатлоністка Юлія Джима очолила топ-5 снайперок Кубка світу-2024/2025.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міжнародний союз біатлоністів.

Юлія Джима вийшла на перше місце серед учасниць, які здійснили 50 і більше пострілів, після жіночого спринту в Обергофі.

Після спринтерської гонки вона стала однією із п'яти біатлоністок, які закрили усі мішені.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Топ-5 снайперок Кубка світу-2024/2025:

1. Юлія Джима (Україна). Відсоток влучності - 92,3%, влучання/постріл - 143/155

2. Жанні Рішар (Франція). 92,1%, 129/140

3. Франциска Пройс (Німеччина). 91,9%, 147/160

4. Ванесса Фойт (Німеччина). 91,6%, 153/167

5. Христина Дмитренко (Україна). 90,9%, 120/132.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies