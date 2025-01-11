Українка Юлія Джима очолила топ-5 снайперок Кубка світу-2024/2025 з біатлону

До топ-5 снайперок увійшла ще одна українка - Христина Дмитренко.

Українська біатлоністка Юлія Джима очолила топ-5 снайперок Кубка світу-2024/2025.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міжнародний союз біатлоністів.

Юлія Джима вийшла на перше місце серед учасниць, які здійснили 50 і більше пострілів, після жіночого спринту в Обергофі.

Після спринтерської гонки вона стала однією із п'яти біатлоністок, які закрили усі мішені.

Топ-5 снайперок Кубка світу-2024/2025:

1. Юлія Джима (Україна). Відсоток влучності - 92,3%, влучання/постріл - 143/155

2. Жанні Рішар (Франція). 92,1%, 129/140

3. Франциска Пройс (Німеччина). 91,9%, 147/160

4. Ванесса Фойт (Німеччина). 91,6%, 153/167

5. Христина Дмитренко (Україна). 90,9%, 120/132.