Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
Підвішений закон про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Чому президент не підписує його
Підвішений закон про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Чому президент не підписує його
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
ГоловнаСпорт

Ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко провів тренування для ветеранів, які проходять реабілітацію

У центрі «Титанові» ветерани щодня працюють над собою

Володимир Кличко відвідав поранених захисників, які проходять реабілітацію в центрі «Титанові», і на їхнє прохання провів для них тренування. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Володимир Кличко у центрі &quot;Титанові&quot;
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Володимир Кличко у центрі "Титанові"

«Володимир відвідав ветеранів в протезно-реабілітаційному центрі «Титанові» на їх запрошення. Поспілкувався та провів тренування для українських героїв з ампутаціями, які сьогодні проходять реабілітацію. Володимир підкреслив, що дуже важливий комплексний підхід до відновлення та адаптації ветеранів. Основою є ментальне здоров’я, правильна мотивація, яка допомагає подолати навіть найскладніші виклики, чітка мета. І після цього варто братися за фізичні тренування», - розповів Віталій Кличко.

Володимир Кличко на тренуванні з бійцями
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Володимир Кличко на тренуванні з бійцями

Мер Києва зазначив, що у центрі «Титанові» ветерани щодня працюють над собою, отримують психологічну та фізичну реабілітацію, щоб повернутися до повноцінного життя.

У центрі реабілітації
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
У центрі реабілітації

Тренування у центрі реабілітації
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Тренування у центрі реабілітації

Раніше повідомлялося, що напередодні Нового року Віталій Кличко відвідав центр реабілітації та біонічного протезування «Титанові» у Києві та поспілкувався з пораненими. Обговорювали в тому числі створення робочих місць для ветеранів, питання безбар’єрності та забезпечення житлом захисників України.

Також повідомлялося, що в Києві завершується облаштування сучасного центру протезування, який створено на базі однієї з міських лікарень за підтримки мерії Берліна.

LB.ua в соцмережах:
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies