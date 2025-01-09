Ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко провів тренування для ветеранів, які проходять реабілітацію

Володимир Кличко відвідав поранених захисників, які проходять реабілітацію в центрі «Титанові», і на їхнє прохання провів для них тренування. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko Володимир Кличко у центрі "Титанові"

«Володимир відвідав ветеранів в протезно-реабілітаційному центрі «Титанові» на їх запрошення. Поспілкувався та провів тренування для українських героїв з ампутаціями, які сьогодні проходять реабілітацію. Володимир підкреслив, що дуже важливий комплексний підхід до відновлення та адаптації ветеранів. Основою є ментальне здоров’я, правильна мотивація, яка допомагає подолати навіть найскладніші виклики, чітка мета. І після цього варто братися за фізичні тренування», - розповів Віталій Кличко.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko Володимир Кличко на тренуванні з бійцями

Мер Києва зазначив, що у центрі «Титанові» ветерани щодня працюють над собою, отримують психологічну та фізичну реабілітацію, щоб повернутися до повноцінного життя.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko У центрі реабілітації

Фото: t.me/vitaliy_klitschko Тренування у центрі реабілітації

Раніше повідомлялося, що напередодні Нового року Віталій Кличко відвідав центр реабілітації та біонічного протезування «Титанові» у Києві та поспілкувався з пораненими. Обговорювали в тому числі створення робочих місць для ветеранів, питання безбар’єрності та забезпечення житлом захисників України.

Також повідомлялося, що в Києві завершується облаштування сучасного центру протезування, який створено на базі однієї з міських лікарень за підтримки мерії Берліна.