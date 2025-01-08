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Батько Ілона Маска заявив, що той хоче купити футбольний клуб

Йдеться про нинішнього лідера чемпіонату Англії.

Батько Ілона Маска заявив, що той хоче купити футбольний клуб
Фото: Liverpool FC

Еррол Маск, син якого Ілон є найбагатшою людиною планети, заявив, що засновник Tesla, SpaceX та власник мережі X думає про те, щоб поповнити свої активи футбольним клубом - і неабияким, а одним із найбільш успішних в Європі. 

Як пише The Guardian, мільярдер проявляє зацікавлення у придбанні англійського "Ліверпуля", що зараз лідирує у чемпіонаті Англії та демонструє 100-відсотковий результат у новому форматі розіграшу Ліги чемпіонів. 

За словами батька Маска, з містом Ліверпуль їх пов'язує родинна історія: виявляється, бабуся Ілона народилася саме тут, а сам Еррол навіть стверджує, що був знайомим "з багатьма із The Beatles".

Forbes оцінює вартість ФК "Ліверпуль" у 4,3 мільярда фунтів стерлінгів - четвертий показник серед всіх футбольних команд планети і колосальна сума, якби не одне "але": це лише трохи більше 1% від статків Маска, які становлять близько 343 мільярдів у британській валюті. Наразі власником клубу є американська компанія Fenway Sports Group.  

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