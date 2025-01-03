У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
Президентка Гондурасу шантажує Трампа військовою базою
Президентка Гондурасу шантажує Трампа військовою базою
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Зеленський: Зупинка транзиту російського газу - це одна з найбільших поразок Москви
Зеленський: Зупинка транзиту російського газу - це одна з найбільших поразок Москви
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
ГоловнаСпорт

У віці 103 років померла найстаріша олімпійська чемпіонка Агнеш Келеті

У 35 років вона стала найстаршою гімнасткою, яка виграла золоту олімпійську медаль, встановивши рекорд, який зберігається досі. 

У віці 103 років померла найстаріша олімпійська чемпіонка Агнеш Келеті
Агнеш Келеті
Фото: FB/MOB

Найстаріша олімпійська чемпіонка Агнеш Келеті померла у віці 103 років.

Про це повідомляє видання Daily News Hungary

Агнеш Келеті була п’ятиразовою володаркою золотих олімпійських медалей. 

Вона народилася 9 січня 1921 року в Будапешті і почала свій спортивний шлях у 1937 році, тренуючись у Будапештському клубі фехтування та легкої атлетики, а пізніше приєдналася до Національної асоціації гімнастики в 1938 році.

У 1939 році вона стала членом національної збірної Угорщини та виграла свій перший національний чемпіонат у 1940 році. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Її багатообіцяюча кар’єра була раптово зупинена того ж року через її єврейське походження, що призвело до заборони її участі у спорті згідно з дискримінаційним законодавством. 

Після нацистської окупації Угорщини вона вижила, використовуючи підроблені документи під вигаданим іменем. Вона підтримувала свою фізичну форму бігом, працюючи швачкою та робітницею на заводі боєприпасів. 

Її батько та багато родичів загинули в Аушвіці, а матір і сестру врятував шведський дипломат Рауль Валленберг. 

Між 1947 і 1956 роками Келеті зібрала неперевершені 46 національних титулів, у тому числі десять чемпіонів у багатоборстві та сім командних перемог. Вона залишається найбільш титулованою угорською гімнасткою.

На Чемпіонаті світу 1954 року в Римі вона завоювала дві золоті медалі, а також срібну та бронзову медалі. 

Вона дебютувала на Олімпійських іграх у 1952 році у 31 рік під час Ігор у Гельсінкі, здобувши свою першу золоту медаль у вільних вправах. Також вона завоювала срібло в командному багатоборстві та дві бронзи на брусах і команді з рук. Її найвищим досягненням стали Олімпійські ігри в Мельбурні 1956 року, де вона виграла чотири золоті медалі і дві срібла. 

У 35 років вона стала найстаршою гімнасткою, яка виграла золоту олімпійську медаль, встановивши рекорд, який зберігається досі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies