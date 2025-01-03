У віці 103 років померла найстаріша олімпійська чемпіонка Агнеш Келеті

У 35 років вона стала найстаршою гімнасткою, яка виграла золоту олімпійську медаль, встановивши рекорд, який зберігається досі.

Найстаріша олімпійська чемпіонка Агнеш Келеті померла у віці 103 років.

Про це повідомляє видання Daily News Hungary.

Агнеш Келеті була п’ятиразовою володаркою золотих олімпійських медалей.

Вона народилася 9 січня 1921 року в Будапешті і почала свій спортивний шлях у 1937 році, тренуючись у Будапештському клубі фехтування та легкої атлетики, а пізніше приєдналася до Національної асоціації гімнастики в 1938 році.

У 1939 році вона стала членом національної збірної Угорщини та виграла свій перший національний чемпіонат у 1940 році.

Її багатообіцяюча кар’єра була раптово зупинена того ж року через її єврейське походження, що призвело до заборони її участі у спорті згідно з дискримінаційним законодавством.

Після нацистської окупації Угорщини вона вижила, використовуючи підроблені документи під вигаданим іменем. Вона підтримувала свою фізичну форму бігом, працюючи швачкою та робітницею на заводі боєприпасів.

Її батько та багато родичів загинули в Аушвіці, а матір і сестру врятував шведський дипломат Рауль Валленберг.

Між 1947 і 1956 роками Келеті зібрала неперевершені 46 національних титулів, у тому числі десять чемпіонів у багатоборстві та сім командних перемог. Вона залишається найбільш титулованою угорською гімнасткою.

На Чемпіонаті світу 1954 року в Римі вона завоювала дві золоті медалі, а також срібну та бронзову медалі.

Вона дебютувала на Олімпійських іграх у 1952 році у 31 рік під час Ігор у Гельсінкі, здобувши свою першу золоту медаль у вільних вправах. Також вона завоювала срібло в командному багатоборстві та дві бронзи на брусах і команді з рук. Її найвищим досягненням стали Олімпійські ігри в Мельбурні 1956 року, де вона виграла чотири золоті медалі і дві срібла.

У 35 років вона стала найстаршою гімнасткою, яка виграла золоту олімпійську медаль, встановивши рекорд, який зберігається досі.