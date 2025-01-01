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Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином

Спершу норвезький гросмейстер взагалі не хотів брати участь у турнірі.

Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
Магнус Карлсен
Фото: EPA/UPG

У Нью-Йорку завершився чемпіонат світу під егідою ФІДЕ зі швидких шахів - в останні два дні 2024 року найкращого визначили у бліці, де контроль часу складав 3 хвилини на гравця з додаванням 2 секунд після кожного ходу.

Хоча спершу чинний чемпіон та найкращий шахіст усіх часів Магнус Карлсен відмовлявся від участі у бліці через скандальну дискваліфікацію з турніру у рапіді, він все ж вирішив захищати корону. У фіналі норвежець протистояв "нейтральному" росіянину Яну Нєпомнящєму. 

Магнус повів 2-0 за партіями, і йому було достатньо нічиєї для перемоги, але Нєпомнящий зрівняв рахунок, після чого матч перейшов у тай-брейк до першої перемоги зі зміною кольору після кожної партії. Гросмейстери зіграли ще три нічиї, після чого Карлсен раптово звернувся до суддів із пропозицією вручити золоту медаль обом.

Після тривалої консультації ФІДЕ погодилася, оголосивши одразу двох чемпіонів світу з бліцу. У жіночому турнірі натомість перемогу здобула чемпіонка з класичних шахів китаянка Цю Венцзюнь.  

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