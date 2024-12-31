У цьому році від війни постраждало 24 об'єкти спортивної та 19 об'єктів молодіжної інфраструктури, – Мінспорту

В Україні за 2024 рік постраждало 24 об'єкти спортивної та 19 об'єктів молодіжної інфраструктури. Про це Міністерство молоді та спорту повідомило у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".

"За інформацією обласних військових адміністрацій, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації постраждало 525 об'єктів спортивної інфраструктури, (103 об'єкти зруйновано повністю або знищено частково, 422 – мають суттєві або часткові ушкодження), з них за 2024 рік зазнало ушкоджень 24 об'єкти", – йдеться у документі.

Також зазначається, що станом на кінець грудня 2024 року постраждав 121 об'єкт молодіжної інфраструктури (зруйновано – 28 об'єктів, пошкоджено – 23 об'єкти, окуповано – 70 об'єктів), з яких 19 об'єктів зазнали пошкоджень у 2024 році.

"Звертаємо увагу, що цифри не остаточні, оскільки деякі об'єкти не можна врахувати через те, що вони перебувають на окупованій території або на лінії фронту", – наголосили у відомстві.

Крім того, у Мінспорту зазначили, що відновлення спортивних споруд та об'єктів молодіжної інфраструктури в регіонах відбувається переважно за рахунок коштів місцевих бюджетів, приватних інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Таким чином, наразі відомо про відновлення приблизно 70 об'єктів спортивної інфраструктури.

Крім того, повідомляється, що поновлені та відновили свою діяльність 9 об'єктів молодіжної інфраструктури (молодіжні центри та молодіжні простори).

"Інформація щодо відновлених об'єктів спортивної інфраструктури та об'єктів молодіжної інфраструктури у 2024 році від обласних військових адміністрацій не надходила", – констатували в міністерстві.