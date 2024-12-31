Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Територія щирості
Територія щирості
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
ГоловнаСпорт

У цьому році від війни постраждало 24 об'єкти спортивної та 19 об'єктів молодіжної інфраструктури, – Мінспорту

Загалом від початку великої війни постраждало 525 об'єктів спортивної інфраструктури.

У цьому році від війни постраждало 24 об'єкти спортивної та 19 об'єктів молодіжної інфраструктури, – Мінспорту
Ілюстративне фото: зруйнований стадіон у Чернігові
Фото: Євген Завгородній

В Україні за 2024 рік постраждало 24 об'єкти спортивної та 19 об'єктів молодіжної інфраструктури. Про це Міністерство молоді та спорту повідомило у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна". 

"За інформацією обласних військових адміністрацій, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації постраждало 525 об'єктів спортивної інфраструктури, (103 об'єкти зруйновано повністю або знищено частково, 422 – мають суттєві або часткові ушкодження), з них за 2024 рік зазнало ушкоджень 24 об'єкти", – йдеться у документі.

Також зазначається, що станом на кінець грудня 2024 року постраждав 121 об'єкт молодіжної інфраструктури (зруйновано – 28 об'єктів, пошкоджено – 23 об'єкти, окуповано – 70 об'єктів), з яких 19 об'єктів зазнали пошкоджень у 2024 році.

"Звертаємо увагу, що цифри не остаточні, оскільки деякі об'єкти не можна врахувати через те, що вони перебувають на окупованій території або на лінії фронту", – наголосили у відомстві.

Крім того, у Мінспорту зазначили, що відновлення спортивних споруд та об'єктів молодіжної інфраструктури в регіонах відбувається переважно за рахунок коштів місцевих бюджетів, приватних інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Таким чином, наразі відомо про відновлення приблизно 70 об'єктів спортивної інфраструктури.

Крім того, повідомляється, що поновлені та відновили свою діяльність 9 об'єктів молодіжної інфраструктури (молодіжні центри та молодіжні простори).

"Інформація щодо відновлених об'єктів спортивної інфраструктури та об'єктів молодіжної інфраструктури у 2024 році від обласних військових адміністрацій не надходила", – констатували в міністерстві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies