Люди не постраждали.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів пошкоджено десятки будинків і два газогони.

Про оперативну ситуацію станом на ранок 31 грудня повідомила обласна адміністрація.

Покровський район. У Покровську пошкоджено 15 будинків.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки і 2 газогони.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 склади.

З лінії фронту евакуйовано 824 людини, у тому числі 19 дітей.