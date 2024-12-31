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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів пошкоджено десятки будинків і два газогони

Люди не постраждали.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів пошкоджено десятки будинків і два газогони
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів пошкоджено десятки будинків і два газогони. 

Про оперативну ситуацію станом на ранок 31 грудня повідомила обласна адміністрація. 

Покровський район. У Покровську пошкоджено 15 будинків.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки і 2 газогони.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 склади.

З лінії фронту евакуйовано 824 людини, у тому числі 19 дітей.

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