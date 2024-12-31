Військові експерти, голова МСЕК, Порошенко, Безугла: Рух ЧЕСНО проаналізував статистику переглядів профілів на ПолітХабі

Рух ЧЕСНО проаналізував статистику переглядів профілів на ПолітХабі - однієї з найбільших в Україні бази даних про політиків, щоб з'ясувати, ким українці найбільше цікавились у 2024 році.

Про це йдеться на сайті організації.

Найпопулярнішим виявився Роман Світан, який наразі позиціонує себе як військовий експерт "широкого профілю". При цьому він звільнився в запас як полковник Повітряних сил у 1997 році. З політикою його пов'язує балотування до Верховної Ради в 2014 році. Крім того він очолював Донецьку обласну організацію партії "Укроп". У 2014 році Світан був звільнений з російського полону, куди потрапив як радник голови Донецької ОДА Сергія Тарути. В 2019 році Світан фігурував у документальному циклі "Герої українського Донбасу".

Після початку повномасштабної війни Світан став військовим експертом. За даними ЗМІ, він здобув популярність завдяки російській журналістці Юлії Латиніній, яка почала запрошувати його на ефіри. На початку 2024-го речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат критикував його, порівнюючи з Олексієм Арестовичем.

На другому місці лікарка Тетяна Крупа. У 2008 році вона стала головною лікаркою Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК). Згодом невдало балотувалась до Хмельницької облради від БПП, проте в 2020 році все ж стала депутаткою, але вже від "Слуги народу".

Справжня ж "популярність" до неї прийшла восени 2024 року. 5 жовтня Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами. Зараз Крупа перебуває в Київському СІЗО та очікує розгляду справи.

На третьому смісці Олег Старіков - ще один військовий експерт, впізнаваність якого значно зросла після початку повномасштабної війни. На відміну від Світана, Старіков має свій YouTube-канал. Меседжі, які просуваються на каналі Старікова, є переважно критичними до України та ЗСУ. Через це його активно тиражують і висвітлюють російські ЗМІ. Разом із тим він нерідко є гостем і українських медіа, де його висловлювання є більш нейтральними.

Далі йде Валерій Токар, свою "популярність" він здобув завдяки TikTok, де його "звернення" до президента Зеленського та критика влади збирають подекуди мільйонні перегляди. На додачу до цього він намагається піаритись і на військовій тематиці. Токар не приховує своїх політичних амбіцій і заявляє, що "буде наступним президентом України". Як бренд Токар просуває і власну партію – "Гарант", яку він заснував та очолив у 2021 році.

На п'ятому місці - п'ятий президент України Петро Порошенко. Він залишається одним із найупізнаваніших політиків в Україні та є фактичним "обличчям" опозиції в парламенті, до того ж він залишається одним із найімовірніших опонентів Зеленського на майбутніх президентських виборах. Він уже оголосив про свій намір балотуватися, але лише після завершення бойових дій.

Ветеран АТО та полковник Анатолій Стуженко, більше відомий як очільник 118-ої окремої бригади територіальної оборони Черкаської області, - на шостому місці. Про нього відомо небагато. В 2020-му році він вирішив балотуватись до Черкаської обласної ради від партії "Самопоміч", однак - безуспішно.

У 2024 році Стуженко дав сумнозвісне інтерв'ю черкаському медіа "18000", в якому виступив за жорсткі методи мобілізації до лав ЗСУ. Окрім цього, військовий заявив, якщо військовозобов'язаний відмовляється контактувати із працівником ТЦК, то до нього потрібно застосовувати зброю. Влітку 2024 року Стуженко звільнився з посади командира 118-ої бригади ТрО.

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна, більше відома за своїм дівочим прізвищем Аллахвердієва, від самого початку свого перебування в Раді потрапляла в малоприємні ситуації. Спочатку довкола неї спалахнув сексистський скандал за участю голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та його тодішнього заступника Олександра Корнієнка, який назвав її "корабельною сосною", "бабою робочою" і "взагалі красунею".

У жовтні НАБУ і САП повідомили Кормишкіній повідомили про підозру через 20-мільйонні активи незрозумілого походження.

Олександр Мусієнко позиціонує себе як військовий і політичний експерт, і коментує широкий спектр питань – від наступу на Курщину до геополітичної ситуації в світі та внутрішньої політики США. Крім цього, він має свій YouTube-канал із понад 300 тисячами підписників. На відміну від інших експертів, Мусієнко є прихильним до української влади. У грудні 2024 року він приєднався до сил ТрО як медійник.

У 2014 році Мусієнко був членом партії "Демократичний Альянс". До цього – невдало балотувався на виборах до Київради від "Громадянської позиції". А з 2021 до 2022 року Мусієнко входив до політичної ради партії "Сила і честь".

На дев'ятому місці депутатка Мар'яна Безугла. У 2024 році вона продовжувала генерувати конфлікти та скандали. Цього разу основним адресатом став головком Олександр Сирський, якого вона критикує через ситуацію на фронті. Схожі претензії Безугла мала й до попереднього головнокомандувача Валерія Залужного.

Цого року Безуглу зрештою звільнили з посади заступниці голови Комітету з питань оборони. Крім цього, депутатка перестала бути членкинею партії "Слуги народу" і навіть оголошувала про вихід із фракції, однак згодом передумала, "щоб не підставляти президента".

Замикає топ-10 Аліна Михайлова - парамедикиня, офіцерка ЗСУ та керівниця медичної служби "УЛЬФ", яка досі залишається депутаткою Київської міської ради від партії "Голос". Її медійність у 2024 році помітно зросла, ЗМІ активно запрошують її на інтерв'ю, щоб поспілкуватися про стан справ у ЗСУ.