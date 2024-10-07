Голову Хмельницької обласної МСЕК виключать зі складу облради, - "Слуга народу"

"Тетяна Крупа не є і не була членом партії, а під час зборів політсили її було виключено з фракції "Слуги Народу" в Хмельницькій облраді".

Фракція "Слуга Народу" запустила процедуру імперативного мандата щодо Тетяни Крупи - очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомила пресслужба "Слуги народу".

Зазначається, що Крупу виключать із облради.

"Керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, буде виключено зі складу депутатів Хмельницької обласної ради в рамках імперативного мандата. Тетяна Крупа не є і не була членом партії «Слуга Народу», а під час зборів політсили її було виключено з фракції в Хмельницькій облраді", - йдеться в повідомленні.

У "Слузі народу" додали, що всі причетні до корупційних схем мають відповідати перед законом.

Імперативний мандат - це спеціальний механізм відкликання депутатів, які не виправдали довіри виборців.

Що відомо про справу