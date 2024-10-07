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Голову Хмельницької обласної МСЕК виключать зі складу облради, - "Слуга народу"

"Тетяна Крупа не є і не була членом партії, а під час зборів політсили її було виключено з фракції "Слуги Народу" в Хмельницькій облраді". 

Голову Хмельницької обласної МСЕК виключать зі складу облради, - "Слуга народу"
Тетяна Крупа в суді
Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Фракція "Слуга Народу" запустила процедуру імперативного мандата щодо Тетяни Крупи - очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомила пресслужба "Слуги народу".

Зазначається, що Крупу виключать із облради.

"Керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, буде виключено зі складу депутатів Хмельницької обласної ради в рамках імперативного мандата. Тетяна Крупа не є і не була членом партії «Слуга Народу», а під час зборів політсили її було виключено з фракції в Хмельницькій облраді", - йдеться в повідомленні.

У "Слузі народу" додали, що всі причетні до корупційних схем мають відповідати перед законом.

Імперативний мандат - це спеціальний механізм відкликання депутатів, які не виправдали довіри виборців.

Що відомо про справу

  • 5 жовтня Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • У робочому кабінеті Крупи знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози. ДБР вивчає ці списки.
  • 7 суд взяв Крупу під варту з альтернативою внесення 500 млн гривень застави. Підозрювана перебуватиме в СІЗО до 3 грудня, якщо запобіжний захід не продовжать.
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