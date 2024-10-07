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Уночі ППО збила 32 "Шахеди" та дві ракети "Кинджал"

37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Уночі ППО збила 32 "Шахеди" та дві ракети "Кинджал"
Робота 37-мої окремої бригади морської піхоти
Фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти

У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними БпЛА.

Як повідомили у Повітряних силах, Росія запускала безпілотники із Орла, Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська, що в Росії. 

Близько 08.20 ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області (аеродром вильоту – Саваслєйка).

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід понад 80-ти повітряних цілей.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Київщині та 32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

Зафіксовано декілька влучань ворожих ударних БпЛА у прифронтовій Харківщині. Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Крім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Збиті повітряні цілі
Фото: Повітряні сили
Збиті повітряні цілі

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