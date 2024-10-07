Російські окупанти безпілотниками атакували приватний житловий сектор Сум. Спалахнула пожежа. Поранені четверо осіб, серед яких і дитина.
Про це повідомили у ДСНС.
"Напередодні окупанти здійснили атаку БПЛА по приватному житловому сектору міста, внаслідок чого значних руйнувань зазнав одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.
Крім того, співробітники ДСНС евакуювали літню жінку із сусіднього помешкання, двері якого деформувало вибуховою хвилею.
Вранці 28 вересня російські окупанти завдали авіаудару по лікарні в Сумах. Також ворог здійснив повторний удар із застосуванням "Шахедів". Тоді загинули 9 осіб. а попередніми даними, травми отримали 4 людини, серед них 1 дитина. Пошкоджено 9 будинків, 2 гаражі, 3 автомобілі.