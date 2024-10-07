Пожежа через російську атаку по Сумах

Російські окупанти безпілотниками атакували приватний житловий сектор Сум. Спалахнула пожежа. Поранені четверо осіб, серед яких і дитина.

Про це повідомили у ДСНС.

"Напередодні окупанти здійснили атаку БПЛА по приватному житловому сектору міста, внаслідок чого значних руйнувань зазнав одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС Пожежа через атаку росіян по Сумах

Крім того, співробітники ДСНС евакуювали літню жінку із сусіднього помешкання, двері якого деформувало вибуховою хвилею.

Вранці 28 вересня російські окупанти завдали авіаудару по лікарні в Сумах. Також ворог здійснив повторний удар із застосуванням "Шахедів". Тоді загинули 9 осіб. а попередніми даними, травми отримали 4 людини, серед них 1 дитина. Пошкоджено 9 будинків, 2 гаражі, 3 автомобілі.