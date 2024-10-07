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У ДСНС попередили про загрозу від касетних елементів ракети Х-101: як впізнати та що робити, якщо знайшли

Ці елементи схожі на металеві кульки і здатні детонувати через багато місяців після обстрілу. 

Українські рятувальники повідомили про загрозу від касетних елементів ракети Х-101, які запускають росіяни.

Ці елементи виглядають як металевий м'ячик, трохи більший за тенісний. Вони здатні не розриватися тривалий час, тож можуть нести загрозу протягом багатьох місяців і років після обстрілу.

Заборонено:

  • наближатися до підозрілих предметів
  • чіпати ці елементи
  • намагатися їх перемістити

Натомість потрібно зателефонувати 101.

Як розпізнати касетний елемент ракети Х-101
Фото: ДСНС України в Telegram
Як розпізнати касетний елемент ракети Х-101

Фото: ДСНС України в Telegram

Фото: ДСНС України в Telegram

Фото: ДСНС України в Telegram

Фото: ДСНС України в Telegram

Раніше рятувальники також закликали попередити про небезпеку оточуючих людей. 

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