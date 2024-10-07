Українські рятувальники повідомили про загрозу від касетних елементів ракети Х-101, які запускають росіяни.
Ці елементи виглядають як металевий м'ячик, трохи більший за тенісний. Вони здатні не розриватися тривалий час, тож можуть нести загрозу протягом багатьох місяців і років після обстрілу.
Заборонено:
- наближатися до підозрілих предметів
- чіпати ці елементи
- намагатися їх перемістити
Натомість потрібно зателефонувати 101.
Раніше рятувальники також закликали попередити про небезпеку оточуючих людей.