За добу окупанти майже 400 разів атакували Запорізьку область, поранена жінка

Від обстрілів ворога постраждали 13 населених пунктів області.

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Упродовж доби окупанти завдали 383 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок російських атак по Пологівському району поранена 61-річна жінка.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Новояковлівці, Кам'янському, Щербакам, Новодарівці, Полтавці та Левадному. 225 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

8 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

141 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Преображенки та Левадного.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.