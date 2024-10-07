Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Відзавтра в Україні підвищиться вартість оформлення документів
Відзавтра в Україні підвищиться вартість оформлення документів
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі біля Києва ППО збила близько 15 запущених Росією дронів

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі.

Уночі біля Києва ППО збила близько 15 запущених Росією дронів
Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

Росія вчетверте за жовтень атакувала Київ безпілотниками. У ніч на 7 жовтя біля столиці ППО знищила близько 15 ворожих дронів. 

Про це повідомили у КМВА.

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад дві години.

Як і практично кожної ночі, російська армія знову застосувала безпілотні літальні апарати. На Київ дрони заходили хвилями та з різних напрямків.

"Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені", – зазначили у адміністрації. 

Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies