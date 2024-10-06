​У передмісті Краматорська росіяни поранили чотирьох людей, серед них – дитину

Російські війська обстріляли селище Біленьке на Донеччині. В результаті було поранено щонайменше 4 особи, серед них одна дитина.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 4 людей поранено внаслідок обстрілу Біленького Краматорської громади. Серед поранених – 1 дитина, постраждалі доставлені в лікарню", - написав він у Telegram.

Філашкін уточнив, що передмістя Краматорська та саме місто потрапили під вогонь у неділю вранці та вдень. Пошкоджено підприємство та приватні будинки.

Раніше також повідомлялося, що росіяни обстріляли пожежну частину у Краматорську. Особовий склад не постраждав.