МВА: ворог хоче знищити Куп'янськ, місто постійно під авіаударами

По центру міста росіяни скидають керовані авіабомби вагою у 1500 кілограмів.

Росіяни намагаються знищити у Куп’янську Харківської області майже все, місто регулярно атакують КАБами.

Про це повідомив в ефірі телемарафону очільник МВА Андрій Беседін

Начальник Куп'янської МВА зазначив, що по центру міста росіяни скидають керовані авіабомби вагою у 1500 кілограм. А от лівобережжя і околиці регулярно потерпають від КАБ вагою у 250-300 кілограм.

"Лівобережжя вже фактично знищено. Вся критична інфраструктура, вся цивільна інфраструктура. Кожне підприємство, яке там було, воно знищене ворогом. І ми бачимо тактику, що росіяни не залишають нічого, крім випаленої землі", — зазначив Беседін.