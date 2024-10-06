Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Кейт Бланшетт, Кіану Рівз, неовестерн: 6 серіалів жовтня
Кейт Бланшетт, Кіану Рівз, неовестерн: 6 серіалів жовтня
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу росіяни атакували 17 КАБами прикордоння України

Ворог активно використовує Курську область для запуску "Шахедів".

За добу росіяни атакували 17 КАБами прикордоння України
Авіабомба КАБ-500
Фото: ДСНС України

За добу російська армія застосувала по прикордонних населених пунктах Чернігівської, Сумської та Харківської областей 17 КАБів.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

"КАБи – це по населених пунктах, які в прикордонні саме знаходяться. Ми фіксуємо за минулу добу 17 КАБів ворог застосував. Також він дуже активно застосовує саме авіаційні засоби, FPV-дронів дуже велика кількість була за минулу добу – 64, і скидів з безпілотних літальних апаратів – 29 ми фіксували. Загалом за минулу добу 41 населений пункт прикордоння ворог обстріляв. І, на жаль, ми маємо п'ятьох поранених", — зазначив Мисник.

Основні удари окупантів зосереджені по цивільній інфраструктурі, приватних будинках та цивільних авто. За словами Мисника, ворог атакував рейсовий автобус, де постраждали троє людей.

Також речник повідомив, що Курська область активно використовується ворогом для запуску БПЛА по території України.

"Якщо брати в стратегічному сенсі, то саме Курська область – це найвигідніший із півночі заход для ударних безпілотних літальних апаратів з боку Росії. Вони з глибини це здійснюють і ми не завжди можемо дістатися до саме джерела запуску. Так, маршрути вони міняють завжди, висоти міняють, маршрути, частоти. Ми застосовуємо засоби і радіоелектронної боротьби, і всі наші протиповітряні засоби, щоб максимально нищити, не давати ворогу заходити", — наголосив Мисник.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies