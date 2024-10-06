За добу росіяни атакували 17 КАБами прикордоння України

За добу російська армія застосувала по прикордонних населених пунктах Чернігівської, Сумської та Харківської областей 17 КАБів.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

"КАБи – це по населених пунктах, які в прикордонні саме знаходяться. Ми фіксуємо за минулу добу 17 КАБів ворог застосував. Також він дуже активно застосовує саме авіаційні засоби, FPV-дронів дуже велика кількість була за минулу добу – 64, і скидів з безпілотних літальних апаратів – 29 ми фіксували. Загалом за минулу добу 41 населений пункт прикордоння ворог обстріляв. І, на жаль, ми маємо п'ятьох поранених", — зазначив Мисник.

Основні удари окупантів зосереджені по цивільній інфраструктурі, приватних будинках та цивільних авто. За словами Мисника, ворог атакував рейсовий автобус, де постраждали троє людей.

Також речник повідомив, що Курська область активно використовується ворогом для запуску БПЛА по території України.

"Якщо брати в стратегічному сенсі, то саме Курська область – це найвигідніший із півночі заход для ударних безпілотних літальних апаратів з боку Росії. Вони з глибини це здійснюють і ми не завжди можемо дістатися до саме джерела запуску. Так, маршрути вони міняють завжди, висоти міняють, маршрути, частоти. Ми застосовуємо засоби і радіоелектронної боротьби, і всі наші протиповітряні засоби, щоб максимально нищити, не давати ворогу заходити", — наголосив Мисник.