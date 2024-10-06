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​​На Харківщині загинув російський доброволець Ільдар Дадін, який воював за Україну, - ЗМІ

Він був першим у Росії, кого засудили за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів.

​​На Харківщині загинув російський доброволець Ільдар Дадін, який воював за Україну, - ЗМІ
Ільдар Дадін
Фото: facebook.com/masha.ryabikova

На Харківському напрямку загинув російський опозиційний активіст Ільдар Дадін. Він воював за Україну проти російських окупантів. 

Про це пише російське видання "Медуза" з посиланням на колишню журналістку "Еха Москви" Ксенію Ларіну. 

Ларіна розповіла, що дізналася про загибель Дадіна від іншого учасника війни - колишнього віцепрезидента Газпромбанку Ігоря Волобуєва, який також воює на боці ЗСУ.

Інші джерела поки що не підтверджували цю інформацію. 

Що відомо про Ільдара Дадіна

  • Ільдар Дадін став першим росіянином, якого було засуджено за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. Ця стаття з'явилася в кримінальному кодексі РФ у 2014 році. Російські журналісти називають її "дадінською статтею". Вирок активісту винесли в грудні 2015 року, він отримав 3 роки колонії. Згодом термін скоротили до двох з половиною років.
  • У листопаді 2016 року Дадін розповів про тортури в карельській ІК-7, куди його помістили. Проте ФСВП і слідчий комітет за підсумками перевірок не знайшли порушень. Дадін звертався до Конституційного суду, який ухвалив переглянути вирок. У лютому Верховний суд скасував вирок Дадіну і звільнив його від покарання.
  • У 2017 році Дадіна оштрафували за читання конституції РФ на Красній площі. 
  • На початку 2023 року Дадін приїхав до України, щоб приєднатися до Збройних Сил та воювати проти російської армії. Він вирушив на фронт у складі "Сибірського батальйону" і воював під позивним Ганді.
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