​​На Харківщині загинув російський доброволець Ільдар Дадін, який воював за Україну, - ЗМІ

Він був першим у Росії, кого засудили за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів.

На Харківському напрямку загинув російський опозиційний активіст Ільдар Дадін. Він воював за Україну проти російських окупантів.

Про це пише російське видання "Медуза" з посиланням на колишню журналістку "Еха Москви" Ксенію Ларіну.

Ларіна розповіла, що дізналася про загибель Дадіна від іншого учасника війни - колишнього віцепрезидента Газпромбанку Ігоря Волобуєва, який також воює на боці ЗСУ.

Інші джерела поки що не підтверджували цю інформацію.

Що відомо про Ільдара Дадіна