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Через нічний ворожий обстріл Одеси виникли пожежі, постраждали люди

Один чоловік отримав важкі травми.

Через нічний ворожий обстріл Одеси виникли пожежі, постраждали люди
наслідки обстрілу Одеси
Фото: ДСНС України

У ніч на 6 жовтня Рф атакувала Одесу шахедами. Внаслідок атаки постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі. Поранений чоловік.

Про це повідомляє ДСНС України. Внаслідок дронової атаки ворога в Одесі спалахнули пожежі. Вогнеборці ліквідували загорання.

"Залучалось 47 рятувальників та 12 одиниць техніки, а також від Асоціації добровільних пожежних України - 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу", — ідеться у повідомленні.

Один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований внаслідок атаки.

 

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