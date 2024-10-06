Через нічний ворожий обстріл Одеси виникли пожежі, постраждали люди

У ніч на 6 жовтня Рф атакувала Одесу шахедами. Внаслідок атаки постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі. Поранений чоловік.

Про це повідомляє ДСНС України. Внаслідок дронової атаки ворога в Одесі спалахнули пожежі. Вогнеборці ліквідували загорання.

"Залучалось 47 рятувальників та 12 одиниць техніки, а також від Асоціації добровільних пожежних України - 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу", — ідеться у повідомленні.

Один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований внаслідок атаки.