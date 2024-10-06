Сили ППО збили п'ять ворожих дронів над Сумщиною

Вночі у небі над Сумщиною сили ППО знищили п'ять ворожих дронів типу "Shahed".

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні вночі, 6 жовтня у небі над Сумщиною наші захисники знищили 5 ворожих "Шахедів". Дякуємо підрозділам ППО Повітряних Сил, Територіальнї оборони Збройних Сил України, прикордонників за злагоджену роботу, захист і збережені життя!", — ідеться у повідомленні.

Вночі і зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська громади.

На Сумщині окупанти скинули з дрона вибухівку на рейсовий автобус, троє людей поранені.