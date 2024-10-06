Росіяни вбили цивільну людину на Херсонщині, ще 15 — поранені

За минулу добу російська армія обстріляла 15 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок ворожих атак п'ятнадцять людей постраждали, одна людина загинула.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Степанівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Станіслав, Велетенське, Надеждівка, Широка Балка, Берислав, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Милове, Зміївка, Львове та місто Херсон.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 — дістали поранення.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, складське приміщення, господарчі споруди, автівку "швидкої", автобус та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.