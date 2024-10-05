"Дорожню карту" планують представити під час конференції в Монреалі наприкінці жовтня.

Україна привітала підготовку Францією та Канадою “дорожньої карти” щодо повернення викрадених РФ українських дітей.

Про це у соцмережі Х повідомив глава українського МЗС Андрій Сибіга.

“Я дякую своїм канадським і французьким колегам Мелані Жолі і Жан-Ноелю Барро за їхню сильну заяву. Я вітаю їхню відданість роботі над поверненням українських дітей і з нетерпінням чекаю міністерської зустрічі в Канаді щодо відповідного пункту Формули миру”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Жан-Ноель Барро та Мелані Жолі пообіцяли розробити "дорожню карту" з конкретними заходами для повернення викрадених Росією українських дітей під час міністерської конференції з питань людського виміру, що відбудеться в Монреалі наприкінці жовтня.

“Міністерська конференція з питань людського виміру мирної формули для України з 10 пунктів у Монреалі 30-31 жовтня надасть можливість спільно працювати над досягненням цих цілей, зокрема, розробити дорожню карту з конкретними заходами для повернення додому українських дітей, які стали жертвами російської агресивної війни”, – йдеться в тексті заяви.

МЗС Франції та Канади закликають міжнародну спільноту не забувати про українських дітей, чиє сьогодення та майбутнє вже постраждало від цієї війни.

“Ми засуджуємо воєнні злочини, вбивства та сексуальне насильство, скоєні проти українських дітей, напади на школи та лікарні, а також примусові незаконні переміщення та депортації українських дітей. Ми вимагаємо від Росії повернути українських дітей їхнім сім'ям, законним опікунам та громадам”, – зазначається в заяві.

Сторони зобов’язуються підтримувати зусилля та посередництво, що здійснюються з метою повернення українських дітей під співголовуванням Канади та України та за підтримки Франції.

“Ми також продовжуватимемо підтримувати прийом і захист українських дітей та їхній доступ до всіх основних послуг, охорони здоров'я та освіти”, – сказано в комюніке.

Франція, зокрема, пообіцяла збільшити свою фінансову підтримку низці суб'єктів громадянського суспільства та Організації Об'єднаних Націй з метою досягнення цих цілей.

Міністри також підтвердили свою відданість Україні та її народу, щоб надати їм усі засоби для самозахисту та покласти край російській агресії.