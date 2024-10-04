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Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей

Омбудсман звернувся до поліції.

Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
Фото: Макс Требухов

У соцмережі з'явився новий смертельний флешмоб, який шириться серед дітей. Омбудсман закликав правоохоронні ограни вжити заходів для запобігання поширенню небезпечної тенденції.

Про це повідомляє Дмитро Лубінець.

"Новий смертельний флешмоб шириться серед дітей у соціальних мережах. Діти на камеру вдихають пари побутових токсичних речовин, що може мати серйозні наслідки для здоров’я і життя", — наголошує Уповноважений.

Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції з проханням "відреагувати на ситуацію та вжити всіх необхідних заходів для запобігання поширенню цієї небезпечної тенденції."

Також омбудсман закликав батьків бути пильними до небезпек, що "чатують на дітей в інтернет-мережі, і свідомо ставитися до кіберзагроз".

"Адже чим більше діти знають про можливі ризики, тим більш захищеними вони будуть, зокрема від маніпуляцій, кібербулінгу та небезпечних онлайн-трендів", — додав Лубінець.

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