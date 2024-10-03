Судитимуть учасників банди, які під прикриттям сурогатного материнства продавали немовлят за кордон

Схему, за якою немовлят продавали за кордон, викрили у серпні минулого року.

Відправили на лаву підсудних організатора та двох учасників злочинної групи, які під прикриттям сурогатного материнства продавали немовлят за кордон.

Про це повідомили у Нацполіції.

Масштабну злочинну схему торгівлі немовлятами ліквідували у серпні минулого року.

Тоді правоохоронці з’ясували, що організаторами цієї схеми виявились двоє директорів приватних клінік у Києві та Харкові. Вони залучили до "бізнесу" перекладачів, адвокатів, медичних працівників, менеджерів й надавали послуги іноземцям щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій в галузі сурогатного материнства із грубими порушеннями діючого законодавства.

Жінкам, яких вербували на роль сурогатних матерів, обіцяли швидке вирішення фінансових проблем. Їх обманювали стосовно батьків, в інтересах яких вони виношували дітей.

Медичний персонал, залучений до схеми, проводив процедури штучного запліднення та фальшував медичну документацію. Адвокат, який був учасником злочинної організації, займався оформленням документів в органах РАЦС та здійснював супровід замовників -іноземців та сурогатних матерів, які удавали із себе пари. Після народження дитини жінка за участі перекладача передавала немовля іноземцю-замовнику, а через декілька днів реєструвала малюка, щоб надалі оформити необхідні документи для вивезення за кордон.

Правоохоронці встановили, що вартість "послуг" з продажу дитини для іноземних "батьків" становила від 50 до 70 тисяч євро. При цьому, жінкам-сурогатним матерям обіцяли суму в рази меншу – близько 8-10 тисяч євро, яку виплачував замовник. Крім того, з сурогатними матерями не укладалось будь-яких документів.

Слідчі Оболонського УП за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру усім 12 фігурантам організованої злочинної групи за низкою статей Кримінального кодексу:

ч. 4 ст. 28 - вчинення кримінального правопорушення організованою групою осіб;

ч. 3 ст. 149 - торгівля людьми;

ч. 1, ч. 2 ст. 255 - створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

Двоє менеджерів та адвокат уже отримали вироки суду, їх засуджено до 5 років позбавлення волі із встановленням іспитового терміну на 3 роки. Четверо інших співучасників наразі перебувають у міжнародному розшуку та стосовно ще двох учасників злочинної організації обвинувальні акти скеровано до суду для розгляду.

Відтак, слідчі скерували обвинувальні акти до суду щодо 53-річного директора столичної клініки, 43-річної заступниці директора приватної клініки у Харкові, а також 44-річної перекладачки. Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.