Завершили розслідування розкрадання 2,5 млн грн, виділених на відбудову Одещини після обстрілів

Серед фігурантів – колишній керівник комунального підприємства, його пособниця та інженер з технічного нагляду.

Завершили розслідування розкрадання 2,5 млн гривень на відбудові зруйнованих обстрілами будинків Одещини. Серед фігурантів – колишній керівник комунального підприємства, його пособниця та інженер з технічного нагляду. Обвинувальний акт слідчі вже скерували до суду.

Про це повідомили у Нацполіції.

Йдеться про розкрадання грошей, які виділили на відбудову частково зруйнованого через російські обстріли житлового фонду у Білгород-Дністровському районі. Там треба було виконати капітальний ремонт 9-поверхового житлового будинку та шести приватних будинків.

Втім, як встановили правоохоронці, селищний голова організував діяльність злочинної групи, залучивши керівника місцевого комунального підприємства. Це КП рішенням селищної ради визначили ліквідатором наслідків.

Спільники формально провели інспекцію, підписали офіційні документи, зазначивши в них неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. У результаті збитки сягнули понад 1 400 000 гривень. Отримавши гроші, організатор розподілив їх між членами групи.

Крім того встановлено, що начальник комунального підприємства спільно з селищним головою оформили на роботу 12 фіктивних працівників, до пошуків яких залучили знайому. За цією схемою ділки отримали заробітну платню та інші виплати на загальну суму понад 1 000 000 гривень.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили матеріали, що були направлені на експертні дослідження, і підтвердили злочинну діяльність фігурантів.

Наразі на підставі зібраних доказів слідчі висунули обвинувачення трьом зловмисникам – інженеру з технагляду, вже колишньому директору комунального підприємства та його пособниці. Залежно від участі та ролі у злочинній схемі їхні дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Комунальнику та його знайомій суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони скористалися, а інженеру з технагляду – у вигляді домашнього арешту. Обвинувальний акт щодо них скерований до суду.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями – позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Матеріали відносно ексголови селищної ради та підрядника, які оголошені у розшук, слідчі виділили в окреме провадження. Фігурантам заочно повідомлено про підозру у службовому підробленні, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом.

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