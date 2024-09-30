Затримали перебіжчика, який після звільнення Херсона "перевзувся" та влаштувався у ТЦК

Під час окупації Херсонщини перебіжчик працював на загарбників у "Дар'ївській колонії".

Затримали колишнього співробітника "Дар’ївської колонії", який працював на загарбників під час окупації Херсонщини, а після звільнення захопленої території пішов служити в ТЦК в Одеській області. Тепер йому оголосили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на "нову владу" до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

Згодом чоловіка мобілізували і він став служити в одному з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам чоловік розповідав про свою свідому позицію та заперечував співпрацю з окупантами.

У результаті проведення оперативно-слідчих дій працівники ДБР знайшли документацію щодо функціонування колонії під час окупації, допитали свідків та викрили перебіжчика.

Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Чоловіка затримали, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.