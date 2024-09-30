Через агресію РФ на Херсонщині одна людина загинула, ще 12 – поранені

Через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, ще 12 отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВа Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Благовіщенське, Кізомис, Широка Балка, Станіслав, Токарівка, Інженерне, Микільське, Нововоронцовка, Михайлівка, Одрадокам'янка, Томарине, Зміївка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфрастуктури, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 18 приватних будинків.

Також окупанти пошкодили газогін, господарчу споруду, гараж, автобуси та приватні автомобілі.

Вчора російські окупанти атакували Херсонську область з артилерії та дронами. Постраждали троє людей.