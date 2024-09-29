У понеділок у низці областей пройдуть дощі, а на високогір'ї Карпат - мокрий сніг

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Київській та Чернігівській областях вночі місцями короткочасний дощ.

У західних, Житомирській та Вінницькій областях у понеділок буде хмарно і пройдуть дощі.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях прогнозують місцями значні дощі.

Температура повітря уночі становитиме 4-9° тепла, вдень - 8-13°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень - 0-5° тепла.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Київській та Чернігівській областях вночі місцями короткочасний дощ. Температура становитиме вночі 9-14°, на узбережжі морів - до 16°, вдень - 20-25°, у більшості північних областей вночі 6-11°, вдень 14-19°.

Вітер північний, на півдні та сході - східний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.