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Партизани "Атеш" виявили таємну базу росіян на Донеччині

Росіяни з технікою переміщуються потай, щоб уникнути виявлення.

Партизани "Атеш" виявили таємну базу росіян на Донеччині
Фото: АТЕШ

Кримські партизани розвідали таємну базу РФ у селі Ялинське Донецької області. Окупанти намагалися ретельно маскувати базу з технікою, однак місцезнаходження вдалося виявити.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти виявили базу 57-ї ОМСбр ЗС РФ в одному із житлових будинків села Ялинське", — йдеться у повідомленні.

Військові РФ разом із технікою переміщуються потай, щоб уникнути виявлення.

"База, як і інші об'єкти бригади замасковані через великі втрати у підрозділі. Наприклад, антени розгортають лише на час роботи, після чого ховають через постійні прильоти. Місце зберігання боєприпасів постійно змінюється", — розповіли партизани.

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