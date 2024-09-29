Партизани "Атеш" виявили таємну базу росіян на Донеччині

Кримські партизани розвідали таємну базу РФ у селі Ялинське Донецької області. Окупанти намагалися ретельно маскувати базу з технікою, однак місцезнаходження вдалося виявити.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти виявили базу 57-ї ОМСбр ЗС РФ в одному із житлових будинків села Ялинське", — йдеться у повідомленні.

Військові РФ разом із технікою переміщуються потай, щоб уникнути виявлення.

"База, як і інші об'єкти бригади замасковані через великі втрати у підрозділі. Наприклад, антени розгортають лише на час роботи, після чого ховають через постійні прильоти. Місце зберігання боєприпасів постійно змінюється", — розповіли партизани.