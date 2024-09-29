"Ми не можемо забувати про такі часи, страшні часи фашизму й нацизму".

Президент Володимир Зеленський у 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру вшанував пам’ять жертв масових нацистських розстрілів під час окупації Києва у 1941–1943 роках.

Він також опублікував відео церемонії в Телеграмі.

"Ми не можемо забувати про такі часи, страшні часи фашизму й нацизму. Маємо про це нагадувати всім, згадувати не лише в Україні, а нагадувати всім, хто за кордонами нашої держави, що такі страшні часи не можуть повернутися знову", - сказав Зеленський у своєму виступі.

Президент також відзначив вагомий внесок країн-союзників та єврейського народу в перемогу над нацизмом.

За час окупації нацисти вбили близько 100 тисяч людей у Бабиному Яру – майже все єврейське населення міста. Лише впродовж 29-30 вересня 1941 року вони розстріляли понад 30 тисяч осіб у Києві: дітей, жінок, людей літнього віку. Шлях, яким місцевих жителів гнали до Бабиного Яру, назвали "Дорогою смерті".