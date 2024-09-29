Британська розвідка показала наслідки українських ударів по складах в Тихорецьку й Торопці РФ

Загальний тоннаж знищених боєприпасів на цих трьох об’єктах є найбільшою втратою боєприпасів

У ніч з 20 на 21 вересня українські війська завдали удару по складах боєприпасів у Тихорецьку і Торопці в Росії, де майже напевно знищено щонайменше 30 тисяч тонн боєприпасів у відкритому та бункерному сховищах.

Про це розповіли у британській розвідці в мережі Х.

"﻿﻿Удари майже напевно призведуть, принаймні, до короткострокових перебоїв у постачанні російської артилерії та стрілецької зброї, критичних ресурсів у війні на виснаження, де переважають масовані обстріли", — ідеться у звіті розвідки.

У міноборони Британії наголосили, що загальний тоннаж знищених боєприпасів на цих трьох об’єктах є найбільшою втратою боєприпасів, поставлених Росією та Північною Кореєю під час російсько-української війни.

"Ці масштабні удари, що відбуваються один за одним, демонструють, що, незважаючи на розгортання Росією масштабної багаторівневої системи протиповітряної оборони, включно із винищувачами, навколо України, вона продовжує стикатися з українськими БпЛА, які застосовуються в операціях із завдання ударів углиб території РФ", — вважають у розвідці.

У британській розвідці дода.ть, що ймовірно, це призведе до подальшого розпорошення російського логістичного ланцюга через побоювання додаткових ударів, що збільшить навантаження на і без того перевантажену систему.

Також у розвідці оприлюднили фото наслідків українських ударів у Торопці та Тихорецьку.