Британська розвідка показала наслідки українських ударів по складах в Тихорецьку й Торопці РФ

У ніч з 20 на 21 вересня українські війська завдали удару по складах боєприпасів у Тихорецьку і Торопці в Росії, де майже напевно знищено щонайменше 30 тисяч тонн боєприпасів у відкритому та бункерному сховищах.
Про це розповіли у британській розвідці в мережі Х.
"Удари майже напевно призведуть, принаймні, до короткострокових перебоїв у постачанні російської артилерії та стрілецької зброї, критичних ресурсів у війні на виснаження, де переважають масовані обстріли", — ідеться у звіті розвідки.
У міноборони Британії наголосили, що загальний тоннаж знищених боєприпасів на цих трьох об’єктах є найбільшою втратою боєприпасів, поставлених Росією та Північною Кореєю під час російсько-української війни.
"Ці масштабні удари, що відбуваються один за одним, демонструють, що, незважаючи на розгортання Росією масштабної багаторівневої системи протиповітряної оборони, включно із винищувачами, навколо України, вона продовжує стикатися з українськими БпЛА, які застосовуються в операціях із завдання ударів углиб території РФ", — вважають у розвідці.
У британській розвідці дода.ть, що ймовірно, це призведе до подальшого розпорошення російського логістичного ланцюга через побоювання додаткових ударів, що збільшить навантаження на і без того перевантажену систему.
Також у розвідці оприлюднили фото наслідків українських ударів у Торопці та Тихорецьку.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 September 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 29, 2024
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