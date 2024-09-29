ГУР: на заводі у Вовчанську командири РФ фактично прирекли своїх солдатів на смерть

Під час операції ГУР із зачистки Вовчанського агрегатного заводу російські командири змушували своїх солдатів чинити безнадійний опір прирікаючи їх на загибель.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, підготовка місії зі звільнення заводу зайняла декілька тижнів, а успішна зачистка спецпризначенцями української воєнної розвідки будівель заводу має важливе значення для подальших дій Сил безпеки та оборони держави.

"Це було потрібно для того, щоб максимально спростити логістику, забезпечення наших сил, які знаходяться в цьому регіоні. У подальшому це дасть можливість Силам оборони України вести контрнаступальні дії і виганяти ворога з української землі", ― сказав представник ГУР МОУ.

Він додав, що росіяни на заводі зазнали серйозних втрат, бо ватажки окупантів шляхом насильства фактично прирекли своїх солдатів на безглузду смерть.

"Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор. Це черговий приклад, коли російський солдат не має жодних прав і його взагалі не вважають за людину", ― зазначив Андрій Черняк.