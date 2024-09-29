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Росіяни проводять мобілізацію місцевого населення на ТОТ України

За підписання контракту із міністерством нападу РФ українцям на ТОТ обіцяють право на отримання земельних ділянок.

Росіяни проводять мобілізацію місцевого населення на ТОТ України
Фото: змі окупантів

Окупанти активно проводять мобілізацію до ЗС РФ місцевих жителів ТОТ сходу та півдня України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"З початку поточного року по сьогоднішній день близько семи тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з окупаційними військами. Окупаційні війська мають намір збільшувати показники щодо мобілізації місцевого населення", — заявляють у спротиві.

Основною і єдиною причиною мобілізації українців на ТОТ є високий рівень безробіття та складне матеріальне становище. Також це зумовлено й агресивною дезінформаційною кампанією РФ проти України.

У спротиві додають, що росіяни постійно намагаються “підкупити” місцеве населення для підписання контрактів з міністерством нападу РФ, натомість обіцяють право на отримання земельних ділянок від органів окупаційної влади.

"Центр національного спротиву наголошує всім злочинцям окупаційного режиму, що Україна за підтримки міжнародної спільноти вживає всіх можливих заходів для фіксації та розслідування скоєних воєнних злочинів, щоб після деокупації регіонів всі причетні в обов’язковому порядку були притягненні до відповідальності згідно з  законами України", — додають в ЦНС.

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