Головнокомандувач ЗСУ провів конференцію за участі командувачів видів, окремих родів, угруповань військ та начальників органів військового управління.

В Збройних Силах України підвели підсумки діяльності у вересні цього року. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив ключові завдання і пріоритети на наступний місяць.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Захід, під керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, провели із використанням закритої мережі відеоконференцзв'язку за участі командувачів видів, окремих родів, угруповань військ та начальників органів військового управління. Розглянуто низку актуальних питань, зокрема: мобілізаційні аспекти, посилення ефективності управління діями військ, підвищення якості підготовки наших воїнів, необхідність оперативного узагальнення й врахування бойового досвіду та нарощування результативності вогневого ураження противника", - йдеться в повідомленні.

Визначені посадові особи Генерального штабу доповіли аналіз виконання оперативних завдань за напрямками діяльності, проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Сирський визначив ключові завдання та пріоритети на наступний місяць.

Як повідомлялося, 15 вересня головнокомандувач ЗСУ провів нараду за участі командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів. На нараді обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення, а також розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм.