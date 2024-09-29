Внаслідок авіаударів по Запоріжжю пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, — Укрзалізниця

Внаслідок ранкового обстрілу залізничної станції "Запоріжжя-1" пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 "Запоріжжя — Солотвино".

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Через удар по залізничному вокзалу в Запоріжжі пошкоджено будівлю станції, а також вікна потяга "Запоріжжя — Солотвино". Постраждалих серед пасажирів та залізничників за попередніми даними немає.

В "Укрзалізниці" повідомили про зміни у русі потягів.

Поїзди №37 Київ — Запоріжжя-1 та №85 Львів — Запоріжжя-1 будуть прийняті на станції Запоріжжя-2. Аналогічно рейси №128 Запоріжжя-1 — Львів буде відправлений зі станції Запоріжжя-2.

Зі станції Запоріжжя-1 до станції Запоріжжя-2 запустили трансферні автобуси.

"У поїзді 40 Запоріжжя — Солотвине залізничники оперативно замінили пошкоджені вагони, відправка відбудеться протягом години", — додали в "Укрзалізниці".