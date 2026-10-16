«Я більше не знаю, чого вартий»: як війна змінює наше відчуття власної професійної цінності

Людина може роками керувати командою, розвивати власну справу, бути фахівцем, до якого звертаються по пораду. Вона знає, що робити у складних ситуаціях, звикла відповідати за рішення і розраховувати на власний досвід. А потім через війну опиняється на ринку праці, де цей досвід не дає колишніх переваг.

Фото: freepik.com

Під час війни з цією ситуацією зіткнулися люди найрізноманітніших професій. Підприємці, які мусили виїхати з прифронтових міст і залишити налагоджені справи. Керівники, які після переїзду погоджуються на лінійні посади. Фахівці вузьких напрямів, чиї навички в нових умовах тимчасово виявилися незатребуваними.

З боку це часто сприймається як звичайна потреба адаптуватися: змінити сферу, знизити планку очікувань, проявити гнучкість. Проте для самої людини все значно складніше.

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У кабінеті психолога це рідко починається з прямих слів про втрату посади. Набагато частіше людина говорить про раптову невпевненість у собі або ніяковість, коли доводиться описувати свою теперішню роботу. Їй складно зізнатися колишнім колегам, що довелося погодитися на позицію, яку раніше навіть не розглянула б, або вона відкладає пошук нових варіантів, бо жодна з наявних пропозицій не відповідає попередньому досвіду.

Професійна компетентність формує не лише рівень доходу чи позицію в резюме. Вона дає відчуття самостійності, впливу на власне життя та розуміння свого місця серед інших. Коли людина втрачає звичне професійне середовище, ці орієнтири перестають працювати.

У такій ситуації важко відокремити об’єктивні обставини від оцінки себе. Якщо роками я був тим, хто знаходить рішення, то чому тепер не можу впоратися? Якщо мій досвід був потрібен раніше, чому зараз я не можу знайти йому застосування?

Проте відсутність звичних можливостей застосувати свій досвід ще не означає, що людина втратила компетентність. Змінилися обставини, ринок праці, доступні ресурси, а іноді й вимоги до самої професії. Це важлива різниця, хоча в момент кризи її буває непросто побачити.

Ситуацію додатково ускладнює контекст тривалої війни. На тлі щоденних трагедій, втрати домівок чи загибелі людей втрата кар’єрного статусу чи власної справи може здаватися «несерйозною причиною» для хвилювань. Людина нерідко сама зупиняє себе висновком: «Головне, що живі, іншим набагато важче».

Вдячність за збережене життя цілком природно співіснує з болем через втрату звичного світу. Проте коли людина повністю знецінює власний досвід і забороняє собі помічати цю втрату, їй стає лише важче розібратися з тим, що відбувається.

Адаптація до нових обставин вимагає не лише практичних кроків – пошуку вакансій чи опанування нових навичок. Насамперед потрібен час, щоб чесно визнати масштаб змін і не вимагати від себе негайних результатів. Доросла людина має фінансові зобов’язання, родину, сформоване коло спілкування та накопичену втому від хронічного стресу. Починати шукати нові шляхи в таких умовах – це праця, яка потребує значних ресурсів.

Досвід, знання та здатність ухвалювати рішення не зникають разом із посадою чи бізнесом. Але їхнє застосування в нових обставинах може потребувати геть інших рішень і часу.

Найскладніше в цьому процесі – не переконати себе, що зміни сталися на краще, а навчитися дивитися на своє теперішнє життя без постійного, виснажливого порівняння з тим, яким воно було до війни. Не знецінюючи минулих досягнень, але й не перетворюючи колишній статус на єдине мірило власної спроможності.