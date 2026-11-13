Ми більше не віримо, що хтось усе контролює

Ми звикли планувати життя, виходячи з того, що певні речі залишаються відносно незмінними. Закон не гарантує справедливості, але встановлює правила. Міжнародні домовленості не усувають конфліктів, але мають їх обмежувати. Державні інституції можуть помилятися, проте від них очікують здатності виконувати свої функції. Навіть коли ми не знаємо, що станеться завтра, зазвичай розраховуємо, що зможемо бодай приблизно оцінити наслідки власних кроків.

Фото: pexels/enginakyurt

За цими очікуваннями стоїть не лише раціональна оцінка суспільного порядку. Нам важливо відчувати, що світ достатньо передбачуваний, аби в ньому можна було жити, будувати стосунки, працювати і планувати майбутнє.

Коли звичні правила перестають працювати, змінюється не тільки наше ставлення до конкретних інституцій. Під сумнівом опиняється сама здатність передбачати події. А згодом і власна спроможність ухвалювати рішення.

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У психотерапевтичній практиці це іноді проявляється у, здавалося б, побутових скаргах: людині дедалі складніше планувати, вона не розуміє, кому можна довіряти, починає сумніватися навіть у рішеннях, які раніше не викликали запитань.

За цим явищем стоїть глибока криза: людина починає сумніватися у власній здатності орієнтуватися в реальності.

Коли зовнішній порядок перестає бути надійним

У психології базова довіра до світу – поняття, яке пов'язують із концепцією Еріка Еріксона. Він розглядав її формування як одне з головних завдань раннього дитинства. Через досвід стосунків із тими, хто про нас піклується, виникає первинне відчуття надійності середовища і того, що допомога загалом доступна.

У дорослому житті довіра має ще й суспільний вимір. Ми покладаємося на закони, суспільні домовленості, інституції та професійні стандарти. Ця довіра формується на основі досвіду, оцінки компетентності і здатності систем виконувати взяті на себе зобов'язання.

Ці виміри довіри не варто ототожнювати. Криза суспільного порядку не означає автоматичного руйнування базової довіри, сформованої у дитинстві. Проте тривала невизначеність може послаблювати загальне відчуття безпеки, особливо в нашому суспільстві, яке живе в умовах війни.

Український досвід виразно показує, наскільки складно жити, коли базові обставини змінюються незалежно від наших зусиль. Рішення про безпеку, роботу, місце проживання чи навчання дітей доводиться ухвалювати без певності щодо наслідків. Іноді навіть найретельніше продуманий план втрачає актуальність через події, на які ми не маємо жодного впливу.

У таких умовах виснажує не лише сама невизначеність. Виснажує необхідність знову й знову переглядати власні уявлення про те, що є безпечним, надійним і логічним.

Коли ми починаємо сумніватися у власних рішеннях

Один із менш помітних наслідків втрати довіри до зовнішнього світу полягає в тому, що сумнів поступово переміщується всередину. Людина починає думати: якщо мої уявлення про світ виявилися хибними, чи можу я взагалі довіряти власній оцінці подій?

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Те, що раніше здавалося обґрунтованим рішенням, починає сприйматися як наївність. Людина переглядає заднім числом свій професійний вибір, стосунки, рішення залишитися чи виїхати, довіру до людей. Вона намагається знайти точку, у якій мала б передбачити те, що сталося.

Але тут є важлива пастка: ми оцінюємо вчорашні рішення, знаючи те, чого не могли знати вчора.

Якщо на момент ухвалення рішення ви спиралися на доступну інформацію та оцінювали обставини відповідно до своїх тодішніх можливостей, подальша зміна ситуації сама собою не означає, що ви помилилися. Ми не можемо вимагати від себе передбачення того, що тоді неможливо було достовірно передбачити.

Коли звичні орієнтири втрачають надійність, люди намагаються повернути собі відчуття впливу на власне життя по-різному. Одні відмовляються від довгострокового планування, бо воно здається безглуздим. Інші постійно шукають нові прогнози й експертні оцінки, сподіваючись отримати відповідь, яка нарешті усуне невизначеність. Хтось зосереджується на контролі дрібниць повсякденного життя. А хтось починає віддавати перевагу категоричним судженням, бо вони дають тимчасове відчуття ясності.

Усі ці реакції – способи впоратися з одним болючим відчуттям: мені більше немає на що спертися.

Повернення довіри до власних суджень

Відновлення здатності самостійно орієнтуватися в ситуації не означає, що ми маємо відмовитися від суспільства чи навчитися жити за принципом «покладатися тільки на себе». Очікування відповідальності від інституцій та суспільства залишається цілком обґрунтованим.

Шлях до відновлення довіри до власних рішень починається з розуміння меж особистого впливу. Ми можемо оцінювати ризики, збирати інформацію, змінювати плани та відповідати за свої дії. Але не можемо гарантувати результат у середовищі, де значна частина обставин від нас не залежить. Визнання цих меж – не капітуляція, а реалістична оцінка умов, у яких ми знаходимося.

За тривалої невизначеності довгострокові плани можуть втрачати сенс або потребувати постійного перегляду. Це не обов'язково свідчить про втрату здатності діяти. Іноді реалістичніше планувати найближчий етап, залишаючи можливість змінити рішення, коли з'явиться нова інформація. Це дозволяє зберігати суб'єктність, не вимагаючи від себе неможливого.

Зміна умов вимагає оновлення картини світу, але не обнуляє цінність вашого попереднього досвіду. Помилка в оцінці обставин не свідчить про нездатність ухвалювати рішення: іноді ми маємо недостатньо інформації, а іноді ситуація змінюється настільки стрімко, що попередні розрахунки втрачають актуальність.

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Нарешті, важелем відновлення стають стосунки, у яких довіра будується не на ідеалізації, а на реалістичному досвіді взаємодії. Ми можемо покладатися на людину в конкретних речах, цінувати її фаховість чи підтримку, але бачити її реальні обмеження. Така конкретна довіра дозволяє залишатися у зв'язку з іншими і спиратися на людей, не очікуючи від них абсолютних гарантій.

Ми не можемо повернути світ до стану, у якому кожне правило працює, кожна домовленість виконується, а майбутнє легко передбачити. Можливо, такого світу ніколи і не існувало в тому вигляді, у якому ми його уявляли.

Проте це не означає, що довіра втратила сенс. Нам і далі потрібні інституції, правила, домовленості та люди, на яких можна покластися. І нам потрібна довіра до власної здатності ухвалювати рішення, визнавати помилки і переглядати їх, коли змінюються обставини.

Адже непередбачуваність світу сама собою ще не свідчить про ненадійність наших суджень.