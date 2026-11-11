Від виплат до житлових програм: що найбільше турбує ветеранів

Щоб допомогти ветеранам розібратися в цих питаннях, юристи Спільноти pro bono «Принципу» проводять лекції в реабілітаційних центрах Superhumans. Із квітня до жовтня 2026 року у Львові та Дніпрі відбулося сім таких заходів. Загалом їх відвідали близько сотні людей.

Після завершення військової служби ветеранам доводиться вирішувати чимало правових питань. Це оформлення статусів, виплат і пенсії, встановлення інвалідності, пошук роботи, отримання житлової підтримки та багато іншого. Для кожного з цих напрямів передбачені свої процедури, і не завжди зрозуміло, з чого почати та куди звертатися.

Фото: Superhumans Center

Виплати для ветеранів

Найчастіше під час лекцій і консультацій у центрах Superhumans військовослужбовці та ветерани запитують про грошове забезпечення й додаткові виплати. Зокрема, їх цікавить, на які виплати вони мають право під час лікування, як оформити додаткову винагороду та що робити, якщо виплати припинилися або їх нарахували не повністю.

Також чимало запитань про одноразову грошову допомогу (ОГД), на яку можна претендувати після поранення, якщо внаслідок нього встановлено інвалідність або відсоток втрати працездатності. Для її оформлення потрібно зібрати необхідні документи та пройти встановлену процедуру.

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Ще одне поширене питання – виплата 1 млн грн за програмою «Контракт 18-24». За визначених умов право на неї мають не лише ті, хто уклав контракт у межах програми, а й військовослужбовці, які вступили до війська до її запровадження. Юристи Спільноти pro bono «Принципу» допомагають з’ясувати, чи є підстави для виплати, та підготувати необхідні документи.

ВЛК та інвалідність

Військовослужбовці також звертаються із питаннями про проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), зокрема для звільнення зі служби за станом здоров’я. Їх цікавить, як отримати направлення на комісію, які медичні документи та результати обстежень потрібно підготувати, а також як домогтися правильного визначення причинного зв’язку поранення чи захворювання із захистом України. Ті, хто лікується після поранення чи захворювання, хочуть знати, чи можна пройти ВЛК за місцем лікування та що робити, якщо в лікарні не ініціюють її проходження.

Окремий блок запитів стосується оформлення інвалідності: як пройти оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО), які документи для цього потрібні та як перевірити, чи коректно визначено причину інвалідності.

Статуси, пільги та пенсії

Не менш важливим для військовослужбовців і ветеранів є й оформлення статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Вони хочуть знати, які документи для цього потрібні, куди звертатися та на які пільги можуть розраховувати після отримання статусу. Окремо виникають питання щодо пенсії: за яких умов її можна оформити та які документи для цього підготувати.

Юристи Спільноти pro bono «Принципу» допомагають розібратися з цими процедурами, підготувати необхідні документи та оформити звернення. Якщо питання потребує подальшої правової допомоги, вони також можуть взяти справу на супровід.

Житло для ветеранів

Під час консультацій у центрах Superhumans юристи також допомагають ветеранам розібратися з житловими питаннями. Йдеться про квартирний облік, компенсацію за житло, житлові ваучери та участь у державних програмах, зокрема «єОселі». У кожного з цих механізмів свої умови й порядок оформлення, тому ветеранам не завжди просто з’ясувати, на яку підтримку вони можуть розраховувати та як її отримати.

Окремо «Принцип» працює над тим, щоб пільгові умови програми «єОселя» стали доступними для більшої кількості ветеранів. 17 липня 2026 року набули чинності зміни до програми. Вони передбачили для визначених категорій ветеранів компенсацію відсоткової ставки за кредитом: 3% річних протягом перших 10 років і 6% – починаючи з 11-го року. Водночас новими умовами можуть скористатися лише ті, хто оформив кредит після набрання змінами чинності. Ветерани, які взяли кредит раніше, такої можливості не мають.

Саме тому 4 серпня 2026 року «Принцип» звернувся до Кабінету Міністрів України та Міністерства економіки з пропозицією поширити пільгову ставку 3% і на ветеранів, які оформили кредит за програмою «єОселя» раніше. Ми вважаємо, що дата укладення договору не повинна позбавляти ветеранів можливості скористатися вигіднішими умовами кредитування.

Від індивідуальної допомоги до системних змін

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Із квітня до серпня 2026 року після лекцій у центрах Superhumans юристи Спільноти pro bono отримували індивідуальні звернення від військовослужбовців і ветеранів. За цей час вдалося вирішити майже 30 справ, до 10 звернень залишаються в роботі.

У багатьох зверненнях повторювалися питання щодо проходження ВЛК, оформлення інвалідності, нарахування виплат і житлової підтримки. Це свідчить, що, крім допомоги в окремих справах, потрібні й системні зміни. Держава має переглянути чинні правила та спростити процедури, з якими стикаються військовослужбовці й ветерани.

Ми вважаємо, що насамперед потрібно:

спрощувати процедури проходження ВЛК, оформлення інвалідності та отримання належних виплат, щоб людям було зрозуміло, куди звертатися і які документи подавати;

забезпечувати своєчасне й повне нарахування виплат, зокрема додаткової винагороди під час тривалого лікування після поранення;

розширювати можливості житлової підтримки та переглядати умови державних програм з урахуванням потреб ветеранів. Зокрема, надати ветеранам, які раніше оформили кредит за програмою «єОселя», можливість сплачувати відсотки за пільговою ставкою 3% річних;

надавати зрозумілі роз’яснення щодо оформлення статусів, отримання пільг і пенсій, а також порядку призначення допомоги.

Ветерани мають не лише знати про свої права, а й мати реальну можливість ними скористатися. Для цього потрібні зрозумілі процедури, належна підтримка та дієві рішення, які допоможуть ветеранам отримувати передбачені законом виплати, пільги й допомогу.