В Уряді анонсували зміни отримання пільгової іпотеки єОселя для ветеранів та сімей загиблих захисників

Вони зможуть отримати іпотеку лише під 3%.

Ветерани та сімʼї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку єОселя під 3%.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Держава компенсуватиме їм процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, до 6% з 11 року", - зазначили прем'єрка.

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Зміни почнуть діяти вже через місяць.

Встановлюються нові норми на площу житла для всіх позичальників:

для квартир: 52,5 м² — для однієї людини; 73,5 м² — для сім’ї з двох або трьох людей; додатково 21 м² — на кожного наступного члена сім’ї, починаючи з четвертого, але не більше 115,5 м².

для житлових будинків: 62,5 м² — для однієї людини; 83,5 м² — для сім’ї з двох або трьох людей; додатково 21 м² — на кожного наступного члена сім’ї, але не більше 125,5 м².