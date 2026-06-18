«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
ГоловнаЕкономікаДержава

В Уряді анонсували зміни отримання пільгової іпотеки єОселя для ветеранів та сімей загиблих захисників

Вони зможуть отримати іпотеку лише під 3%.

В Уряді анонсували зміни отримання пільгової іпотеки єОселя для ветеранів та сімей загиблих захисників

Ветерани та сімʼї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку єОселя під  3%.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Держава компенсуватиме їм процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, до 6% з 11 року", - зазначили прем'єрка.

Реклама

 Зміни почнуть діяти вже через місяць.

Встановлюються нові норми на площу житла для всіх позичальників:

для квартир: 52,5 м² — для однієї людини; 73,5 м² — для сім’ї з двох або трьох людей; додатково 21 м² — на кожного наступного члена сім’ї, починаючи з четвертого, але не більше 115,5 м².

для житлових будинків: 62,5 м² — для однієї людини; 83,5 м² — для сім’ї з двох або трьох людей; додатково 21 м² — на кожного наступного члена сім’ї, але не більше 125,5 м².

  • За програмою єОселя вже понад 25 тисяч українських сімей придбали власне житло. Програма найбільш популярна серед військових та правоохоронців – вони становлять 47% учасників.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies