Літієва лихоманка. Як американські компанії змагаються за надра Кіровоградщини

LB.ua розібрався з передумовами для літієвої лихоманки на Кіровоградщині і з’ясував, що інтереси громади у видобутку «нового золота» не врахували.

Запаси літієвої руди в Україні, за інформацією Державної служби геології і надр, — це приблизно третина розвіданих європейських запасів. Точніша інформація засекречена. Зараз цю копалину в Україні не видобувають. Два з родовищ літію розташовані на окупованих територіях, два — на Кіровоградщині. На одне з них претендує компанія американського мільярдера, який колись володів популярним українським телеканалом і дружить з Трампом. З нею судиться інша компанія, яка також має американських власників.

Літій використовується для виробництва акумуляторів, яких світ потребує дедалі більше. Зокрема для виробництва електромобілів — тож не дивно, що у 2022 році власник Tesla Ілон Маск закликав більше інвестувати у переробку цього металу. «Видобуток відносно простий, а от переробка набагато складніша, — цитує Маска Bloomberg . — Ви не можете програти, це ліцензія на друкування грошей». Маск і сам вклався у завод із переробки літію, який назвав «найсучаснішим у світі й до того ж дуже екологічно чистим».

Що спільного може бути в Ілона Маска, Дональда Трампа й мільярдера Рональда Лаудера з Добровеличківською громадою на Кіровоградщині? Літій. Метал, який називають новим золотом.

Фото: надане автором Літієва руда

Буремна доля українського літію

В Україні є три розвідані родовища й одна попередньо вивчена ділянка літієвих руд. Шевченківське родовище на Донеччині біля Великої Новосілки й ділянка Балка Крута біля Бердянська Запорізької області окуповані. Ще два родовища — Полохівське й ділянка «Добра» — розташовані на Кіровоградщині.

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Ліцензія на розробку Полохівського родовища належить компанії «Укрлітійвидобування», кінцевим бенефіціарним власником якої є Сергій Табалов. Це молодший син колишнього нардепа Олександра Табалова. Компанія заплатила за ліцензію 119 мільйонів гривень і з 2017 року вклала понад триста мільйонів гривень у розвиток родовища й міжнародну оцінку запасів.

У той самий час роками тривали суди у справі про шахрайство. Слідство вважає, що у 2011–2014 роках посадовці Держгеокадастру Кіровоградської області разом із представниками «Укрлітійвидобування» незаконно — через підставних осіб і безкоштовну приватизацію — вивели у приватну власність 51 земельну ділянку над родовищем. Компанія стверджує, що виграла вже майже пів сотні судових справ: «Законність дій і рішень Держгеонадр України, на підставі яких ТОВ “Укрлітійвидобування” було видано спеціальний дозвіл, після сплати всіх необхідних платежів за користування надрами, та самого спеціального дозволу підтверджено рішенням Апеляційного адміністративного суду міста Києва у 2019 році».

Нині роботи тут не ведуть — кажуть, що через війну.

«Ви розумієте, якщо ми будемо тут концентрувати техніку, її відразу побачать з супутників. І я думаю, що кацапи не відразу прилетять бомбити, а почекають, поки ми щось збудуємо, щоб завдати якомога більше пошкоджень. Тому питання будівництва шахти під час війни залишається невирішеним, але в наших планах, якщо буде все нормально, десь до 2028 року завершити всі роботи і до 2030-го почати видобуток», — розповів LB.ua керівник і головний геолог ТОВ «Укрлітійвидобування» Михайло Гейченко.

Фото: надане автором Михайло Гейченко

Своя судова історія є й у ділянки «Добра». Вона почалася ще до повномасштабного вторгнення. Тут є кілька справ, які стосуються намагань компанії «Петро-Консалтинг» отримати спецдозвіл. (ТОВ "Петро-Консалтинг" (зараз працює як ТОВ "Європейський літій Україна") — це українська геологорозвідувальна компанія, відома отриманням ліцензій на видобуток літію. У січні 2024 року підприємство офіційно увійшло до складу австралійської гірничодобувної корпорації European Lithium — Ред.).

Ця компанія позивалася до Держгеонадр, вимагаючи скасувати відмову у видачі спецдозволу і змусити службу видати ліцензію на видобуток літієвих руд ділянки «Добра». 8 вересня 2021 року Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій на користь компанії та відправив справу на нове коло розгляду.

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Громадська організація «Автомайдан Київ» позивалася проти Держгеонадр та ТОВ «Петро-Консалтинг», щоб заблокувати видачу дозволів. Справу закрили після того, як суд відмовив громадській організації, а сама фірма тимчасово відкликала частину своїх претензій.

Окремо компанія «Петро-Консалтинг» позивалася, намагаючись зобов’язати державу повернутися до розгляду їхньої заяви. Після тривалої судової тяганини 18 липня 2023 року Верховний Суд відмовив ТОВ «Європейський літій Україна» — це нова назва «Петро-Консалтингу» — у відкритті касаційного провадження у справі.

Отже, український бізнес бачить цінність у літієвих родовищах, але до видобутку в нього руки ще не дійшли. Аби організувати на одному родовищі видобуток і первинне збагачення руди, потрібно п’ять-сім років і 100–200 мільйонів доларів. Такі гроші — не проблема для великого американського бізнесу.

Фото: geo.gov.ua

Рональд & Дональд

У вересні 2025 року оголосили конкурс на укладення угоди про розподіл металічних корисних копалин, які видобуватимуться і збагачуватимуться у межах ділянки «Добра».

«Ділянка “Добра”, загальною площею 17,07 кв. км, розташована в Кіровоградській області. Складається з двох окремих зон близько розташованих жил рудоносних пегматитів — Станкуватської та “Надії” і трьох рудопроявів вольфраму, що розташовані на східному фланзі. Наявність у рудах двох літієвих мінералів (петаліту і сподумену) дозволяє отримувати селективним шляхом сподуменовий і петалітовий концентрати», — йдеться у публікації Держгеонадр.

Тогочасна перша віцепрем’єрка, а зараз прем’єрка Юлія Свириденко стверджувала, що родовище підпадає під мандат Американсько-українського фонду відбудови, отже його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування.

Спецдозвіл видають на 50 років. Він дозволяє шукати, видобувати і збагачувати (проводити первинну переробку) літію, ніобію, рубідію, танталу, цезію, берилію, вольфраму і золота. Так, «Добра» багата не лише літієм.

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У січні 2026 року за підсумками конкурсу Кабмін обрав інвестора: компанію Dobra Lithium Holdings JV, LLC,акціонерами якої є компанії TechMet та The Rock Holdings.

Тоді оголосили, що родовище дасть змогу залучити щонайменше 179 мільйонів доларів капітальних інвестицій, із яких 12 мільйонів витратять на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, а 167 мільйонів — на організацію видобутку і збагачення, якщо промислові запаси родовища підтвердяться.

Фото: надане автором Територія ділянки 'Добра' -родовище літієвих руд

Techmet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в 10 активах на чотирьох континентах і має досвід втілення складних проєктів із розвідки, видобутку й переробки критичних мінералів. Компанія спеціалізується на стратегічно важливих металах, необхідних для переходу до чистої енергетики, таких як літій, нікель, кобальт, рідкісноземельні елементи тощо.

Серед інвесторів компанії — Американська міжнародна корпорація фінансування розвитку (DFC). Інвестиційна стратегія TechMet узгоджується з політичними цілями уряду США та його союзників, спрямованими на зменшення залежності від Китаю у сфері технологічних металів.

Єдиним бенефіціаром другого інвестора — американської інвесткомпанії The Rock Holdings — є Рональд Стівен Лаудер. Він є спадкоємцем компанії Estee Lauder і президентом Світового єврейського конгресу.

Також Лаудер дружить із Трампом: The Guardian повідомляє, що саме Лаудер порадив Трампу «купити» Гренландію. Бізнесмен розповідає, що познайомився з Трампом у шістдесятих, коли вони вчились в одній бізнес-школі. Після роботи в сімейному косметичному бізнесі Лаудер служив у Пентагоні, потім був послом США в Австрії, а 1989 року невдало балотувався на посаду мера Нью-Йорка. У 2016 році Лаудер пожертвував сто тисяч доларів до спільного комітету зі збору коштів "Перемога Трампа" (Trump Victory).

Фото: cnbc.com Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вітає президента Всесвітнього єврейського конгресу Рональда Лаудера після їхньої зустрічі в клубі Mar-a-lago в Палм-Біч, Флорида, США, 28 грудня 2016 року.

Дещо пов’язує Лаудера і з Україною. У двотисячних він через компанію Central European Media Enterprises володів українським телевізійним холдингом «1+1». Щоправда, медіабізнес виявився менш перспективним за видобуток літію, тому у 2009-10 роках СМЕ продала його Ігорю Коломойському.

Добровеличківська громада стурбована

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Добровеличківка — це селище у західній частині Кіровоградської області. Громада дивиться на потенційну розробку родовища з надією на розвиток інфраструктури й появу нових робочих місць.

«Зараз прийдуть хлопці після війни. Їх потрібно тут влаштувати. Під час війни аграрії навчилися оптимізовувати свій бізнес. Тобто, якщо там працювало п'ять людей, сьогодні працює дві людини. І я думаю, що після війни ця ситуація не зміниться. А люди хочуть робочі місця. А якщо будуть робочі місця, люди, то буде працювати пологове відділення, дитячий садок, школа, лікарня і так далі», — коментує голова громади Володимир Осієвський. Втім аграрії мають і певні побоювання, каже він, «тому що ми розуміємо, що шахтар буде получати більшу зарплату, ніж механізатор».

Рілля, яка є головним джерелом добробуту мешканців громади, від розробки родовища постраждати не повинна: видобуток не вестимуть відкритим способом, а виробництво розташують на комунальних землях, тож паї залишаться у власників.

Втім місцева влада може лише здогадуватись про подробиці угоди, адже вона її не бачила, а до урядової комісії представників громади не допустили. «Остання комунікація була у 2025 році, якраз перед оголошенням переможця. Ми отримали відповідь, що нас не допускають до комісії. Ми дізналися про переможця з публікації уряду», — говорить Володимир Осієвський.

Фото: надане автором Володимир Осієвський (праворуч)

Тим часом ТОВ «Європейський літій Україна» намагається скасувати результати конкурсу через суд. В одній з ухвал ідеться, що Київський окружний адміністративний суд ознайомився із позовною заявою та доданими до неї матеріалами за позовом ТОВ «Європейський літій Україна» до Кабінету міністрів України, Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції щодо ділянок корисних копалин та Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Ще один позов стосується того, що Добровеличківську громаду ніхто не представляв в комісії. В ухвалі йдеться: «До Київського окружного адміністративного суду звернулось ТОВ “Європейський літій Україна” з позовом, в якому просить визнати протиправною бездіяльність Кабінету міністрів України та міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Соболева Олексія Дмитровича як співголови Міжвідомчої комісії щодо ділянок корисних копалин, крім ділянок нафтогазоносних надр, яка полягає у невключенні до складу Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, крім ділянок нафтогазоносних надр, представника Добровеличківської селищної рад».

Цей конфлікт — не боротьба українського бізнесу проти американського, адже «Європейський літій України» теж має американського власника. У 2024 році її купила компанія European Lithium, всі вільні акції якої своєю чергою викупила Critical Metals, що базується також у США. До речі, в такий спосіб Critical Metals консолідувала права на гігантське родовище рідкісноземельних елементів Tanbreez у Південній Гренландії — ті скарби, заради яких Трамп хоче «купити» острів.

Отже, дві компанії з американськими власниками боротимуться за родовище літію на Кіровоградщині в українському суді. І це лише початок змагання за запаси цього цінного металу. За даними Міжнародного енергетичного агентства, потреба в літії надалі зростатиме, якщо зважати на патенти в енергетиці: «У 2023 році на батареї припадало 40% усіх патентів в галузі енергетики: безпрецедентна частка для однієї технологічної галузі. Очікується, що ця частка ще зросте, виходячи з попередніх даних за 2024 та 2025 роки. Китай, Корея та Японія залишаються провідними джерелами патентів на літій-іонні акумулятори, причому частка Китаю різко зросла за останнє десятиліття». Частка Китаю у світовому видобутку літію — майже третина, а в переробці — майже дві третини. Тож Добровеличківська громада має шанси стати однією з арен великої геополітичної гри.