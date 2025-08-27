Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Стабілізація під Добропіллям
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кабмін оголосив конкурс на розробку літієвого родовища на Кіровоградщині

Уряд шукає інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні.

Кабмін оголосив конкурс на розробку літієвого родовища на Кіровоградщині
Юлія Свириденко
Фото: Олександр Ратушняк

Кабмін оголосив конкурс на розробку літієвого родовища на ділянці «Добра» на Кіровоградщині. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. 

«Починаємо конкурс на укладення угоди про розподіл продукції у Кіровоградській області. Ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій», – написала Свириденко. 

Вона зазначила, що уряд очікує інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні. 

Наступні кроки: публікація оголошення протягом двох місяців, три місяці для прийому заяв, далі — визначення переможця.
