Кабмін оголосив конкурс на розробку літієвого родовища на Кіровоградщині

Кабмін оголосив конкурс на розробку літієвого родовища на ділянці «Добра» на Кіровоградщині.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Починаємо конкурс на укладення угоди про розподіл продукції у Кіровоградській області. Ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій», – написала Свириденко.
Вона зазначила, що уряд очікує інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні.
Наступні кроки: публікація оголошення протягом двох місяців, три місяці для прийому заяв, далі — визначення переможця.
- У червні Свириденко повідомила, що є інтерес інвесторів до декількох родовищ. Одне з них — літієве родовище «Добра» в Кіровоградській області, яке потенційно підпадає під мандат Американсько-українського фонду відбудови.
- У липні Кабмін затвердив перелік критичних та стратегічних корисних копалин та родовищ, що є важливим для виконання угоди про корисні копалини та рідкісноземи із США.