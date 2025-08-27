Кабмін оголосив конкурс на розробку літієвого родовища на Кіровоградщині

Уряд шукає інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні.

Кабмін оголосив конкурс на розробку літієвого родовища на ділянці «Добра» на Кіровоградщині.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Починаємо конкурс на укладення угоди про розподіл продукції у Кіровоградській області. Ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій», – написала Свириденко.

Вона зазначила, що уряд очікує інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні.

Наступні кроки: публікація оголошення протягом двох місяців, три місяці для прийому заяв, далі — визначення переможця.