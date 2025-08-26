Стабілізація під Добропіллям
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд продає Одеський припортовий завод

Державний пакет акцій виставлять на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн.

Уряд продає Одеський припортовий завод
ОПЗ
Фото: opz.odessa.net

Кабмін вирішив продати Одеський припортовий завод.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 26 серпня.

«Державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн», - повідомила глава уряду.

Свириденко зазначила, що ОПЗ — один із найбільших хімічних комплексів України. «До війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково — забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу», - додала прем’єр-міністерка.

Свириденко наголосила, що підприємство має відновити повноцінну роботу. «Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій. Продаж ОПЗ дозволить наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив», - додала посадовиця.

  • Торік у жовтні НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо масштабної оборудки на АТ «Одеський припортовий завод», яка заподіяла державі мільйонні збитки.
  • Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, унаслідок чого ОПЗ зазнав понад 94 млн грн збитків.
  • У березні 2020 року про підозру повідомили чотирьом учасникам оборудки.
