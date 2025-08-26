Держмитслужба реорганізувала кілька регіональних митниць

Державна митна служба України провела оптимізацію територіальних органів.

Про це повідомила пресслужба ДМС.

Зокрема, Дніпровську митницю перейменували на Південно-Східну, а Миколаївську – на Південну митницю. Також відомство ухвалило рішення приєднати Луганську та Донецьку митниці до Південно-Східної, а Херсонську митницю (разом із підрозділами в Автономній Республіці Крим та Севастополі) – до Південної.

У Держмитслужбі пояснили, що реорганізація враховує фактичні обставини, пов’язані з неможливістю повноцінного функціонування окремих митниць у прифронтових та окупованих регіонах. Рішення спрямоване на концентрацію управлінських і кадрових ресурсів у дієздатних підрозділах.

Кредитори територіальних органів, що припиняють діяльність, можуть подати свої вимоги протягом двох місяців з дня оприлюднення відповідного повідомлення, додали у ДМС.