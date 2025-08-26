До бюджету надійшли 2,6 млрд грн, конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up"

Понад 2,6 млрд гривень, конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up", передали до державного бюджету України.

"Офісом Генерального прокурора забезпечено передачу в державну власність, арештованих активів онлайн-казино "Pin-Up", – повідомили у генпрокуратурі.

Там додали, що сьогодні, 26 серпня, на виконання рішення Шевченківського районного суду м. Києва в частині застосування спеціальної конфіскації до ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", який набрав законної сили, АРМА та міністерство фінансів України перерахували до держбюджету України 2,6 млрд грн.

Прокурори ОГП в суді довели вину директора цього казино, і Шевченківський районний суд Києва призначив йому до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки та застосував спеціальну конфіскацію коштів очолюваного ним товариства.