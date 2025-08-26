До бюджету надійшли 2,6 млрд грн, конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up"

Понад 2,6 млрд гривень, конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up", передали до державного бюджету України.
"Офісом Генерального прокурора забезпечено передачу в державну власність, арештованих активів онлайн-казино "Pin-Up", – повідомили у генпрокуратурі.
Там додали, що сьогодні, 26 серпня, на виконання рішення Шевченківського районного суду м. Києва в частині застосування спеціальної конфіскації до ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", який набрав законної сили, АРМА та міністерство фінансів України перерахували до держбюджету України 2,6 млрд грн.
Прокурори ОГП в суді довели вину директора цього казино, і Шевченківський районний суд Києва призначив йому до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки та застосував спеціальну конфіскацію коштів очолюваного ним товариства.
- Шевченківський райсуд Києва 10 липня 2025 року визнав винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень директора компанії «Укр гейм технолоджі», яке діяло в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.
- У липні ДБР скерувало до суду справу директора казино Pin-Up.
- 25 травня президент Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компаній, пов’язаних із казино Pin-Up.
- На початку грудня минулого року було повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам казино Pin-Up та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.
- Раніше суд задовольнив клопотання про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино Pin-Up.
- У січні цього року ДБР затримало номінального власника, а 14 лютого - директора онлайн-казино Pin-Up.
- 3 червня онлайн-казино Pin-Up позбавили ліцензії.