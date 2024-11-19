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​Онлайн-казино Pin-Up відмовилося від апеляції щодо арешту 2,6 млрд гривень. Гроші залишаться в Україні

АРМА скерувало кошти на придбання облігацій.

​Онлайн-казино Pin-Up відмовилося від апеляції щодо арешту 2,6 млрд гривень. Гроші залишаться в Україні
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Фото: depisitphotos/VitalikRadko

Агентство з розшуку та менеджменту активів продовжить управляти 2,6 млрд гривень, які суд арештував в онлайн-казино Pin-Up.

За інформацією АРМА, Pin-Up відмовився від апеляційної скарги на арешт цих коштів, тож справу закрили.

Агентство стягнуло гроші з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками РФ, на початку вересня цього року. Кошти скерували на придбання військових облігацій.

У жовтні суддя Печерського районного суду постановила зняти арешт із цих коштів. Тоді АРМА терміново звернулося до Державного бюро розслідувань з проханням накласти новий арешт.

Того ж місяця Печерський суд задовольнив клопотання ДБР. Кошти залишаться в Україні.

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