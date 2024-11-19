Офіційно декларувалась лише мала частина доходів, а більша частина коштів залишалась у тіні. Суму збитків для бюджету оцінили у 62 млн гривень.

Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків на сертифікації імпортованих автомобілів, повідомляє Офіс генпрокурора.

Повідомлено про підозру директору одного з органів сертифікації та засновнику підприємства, причетним до злочинної схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, з 2021 по 2023 рік директор і засновник підприємства, вдаючись до прихованих готівкових розрахунків, організували надання сертифікаційних послуг для імпортованих авто, що підлягали обов’язковій сертифікації.

Офіційно декларувалась лише мала частина доходів, а більша частина коштів залишалась у тіні, завдяки чому компанія уникала сплати податків. Загальна сума податків, які не були сплачені до бюджету, перевищує 62 мільйони гривень.

Під час 25 обшуків вилучено близько 1,5 мільйона доларів, порожні бланки сертифікатів, печатки, кліше ТОВ, електронний реєстр видачі сертифікатів одного з ДП, журнал видачі сертифікатів, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку та сервери з реєстрами сертифікацій. Ці матеріали детально відображають масштаб операцій і роль посадовців у забезпеченні роботи схеми.

Вилучені кошти за клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано і передано до АРМА.

Досудове розслідування проводить СБУ. Наразі воно триває.