Reuters: Китай в обхід санкцій купує в нідерландської компанії обладнання для виробництва чипів

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп заявив, що китайсько-російська торгівля безпосередньо впливає на європейську безпеку.

Про це пише Reuters.

"НАТО розглядає Китай як "вирішальний фактор" Росії у війні проти України, враховуючи, що китайські фірми продають товари, які в кінцевому підсумку є компонентами російської зброї, в тому числі безпілотники", — сказав Каспар Велдкамп перед зустріччю з міністрами закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі.

У співпраці зі Сполученими Штатами уряд Нідерландів запровадив низку експортних обмежень, які перешкоджають компанії ASML постачати свою найсучаснішу технологію китайським виробникам мікросхем.

"Я двічі порушував це питання на зустрічах із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї і думаю, що як європейці ми всі повинні це робити, бо Китай повинен усвідомити, що це (торгівля з Росією – ред.) безпосередньо впливає на європейську безпеку", — додає глава нідерландського МЗС.

Компанія ASML є провідним світовим виробником станків для літографії, необхідних при створенні мікросхем, постачати свої найсучасніші технології їх китайським виробникам.

Попри обмеження, Китай все ще залишається найбільшим ринком для ASML та провідних американських і японських виробників обладнання протягом останніх півтора років, оскільки китайські компанії розширюють потужності для виробництва менш сучасних чипів, на які не поширюються обмеження, але які все ще достатні для багатьох військових цілей.

Продажі верстатів ASML китайським компаніям у третьому кварталі досягли рекордних 2,8 мільярда євро (2,9 млрд дол.), хоча на наступний рік компанія прогнозує спад.

Велдкамп планує обговорити шляхи протидії підтримці Китаєм РФ зі своїми колегами з ЄС.

"Ми обговорюємо все, що стосується зовнішньої допомоги Росії у її війні в Україні, чи то Іран, чи то Північна Корея, чи то Китай", — зазначив він.