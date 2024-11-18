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У Бразилії сьогодні стартує саміт Group of 20

В Ріо зберуться лідери 20 найбільших економік, а також очільники органів влади ЄС. 

У Бразилії сьогодні розпочинається дводенний саміт лідерів 20 найбільших економік світу – Group of 20. Російського диктатора Володимира Путіна не буде, але участь братиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. 

Місце проведення залежить від того, хто головує в G20 протягом року. Цього разу це Бразилія, а наступного буде Південна Африка, йдеться на сайті бразильського уряду. 

Гостей заходу особисто зустрічав бразильський президент Лула да Сільва. Окрім лідерів країн, приїхали до Ріо і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Шарль Мішель, генеральний секретар ООН Антоні Гутерреш.

Сільва анонсував, що головними темами для обговорення стануть боротьба з голодом, бідністю та нерівністю. Загалом він сказав, що участь у заході візьмуть представники понад 40 країн. Звернення українського президента не анонсували. 

На полях заходу вже відбулася зустріч британського прем'єр-міністра та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, пише The Guardian.

Сі сказав, що між країнами є простір для співпраці, зокрема в торгівлі іа енергетиці. Також він заявив, що світ "увійшов у новий період, позначений турбулентністю та трансформацією". 

Стармер зі свого боку висловив занепокоєння щодо китайських санкцій.

  • За даними Bloomberg, турецький президент на саміті просуватиме ідею відмови від вступу України до НАТО щонайменше на десять років, а також "заморожування" війни. 
  • Під час індонезійського саміту G20 у перший рік повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський звертався до лідерів відеозв'язком. Він презентував їм українську формулу миру з десяти пунктів, що стала основою для укладання плану завершення війни. 
  • Торік Індія, яка приймала саміт, Україну до участі не запросила. 
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