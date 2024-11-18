У Бразилії сьогодні стартує саміт Group of 20

У Бразилії сьогодні розпочинається дводенний саміт лідерів 20 найбільших економік світу – Group of 20. Російського диктатора Володимира Путіна не буде, але участь братиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Місце проведення залежить від того, хто головує в G20 протягом року. Цього разу це Бразилія, а наступного буде Південна Африка, йдеться на сайті бразильського уряду.

Гостей заходу особисто зустрічав бразильський президент Лула да Сільва. Окрім лідерів країн, приїхали до Ріо і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Шарль Мішель, генеральний секретар ООН Антоні Гутерреш.

Сільва анонсував, що головними темами для обговорення стануть боротьба з голодом, бідністю та нерівністю. Загалом він сказав, що участь у заході візьмуть представники понад 40 країн. Звернення українського президента не анонсували.

Boas vindas ao @antonioguterres, secretário-geral da ONU, na Cúpula do G20 no Brasil. 🇧🇷 🇺🇳 pic.twitter.com/WgS9d61fdx — Lula (@LulaOficial) November 18, 2024

На полях заходу вже відбулася зустріч британського прем'єр-міністра та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, пише The Guardian.

Сі сказав, що між країнами є простір для співпраці, зокрема в торгівлі іа енергетиці. Також він заявив, що світ "увійшов у новий період, позначений турбулентністю та трансформацією".

Стармер зі свого боку висловив занепокоєння щодо китайських санкцій.

Chegou o grande dia. Começa hoje a Cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Bem-vindos e bem-vindas ao Brasil.🇧🇷



🎥 Audiovisual/PR pic.twitter.com/QZezwsUEWL — Lula (@LulaOficial) November 18, 2024