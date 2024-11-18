Німецька компанія передасть Україні 4000 дронів Mini-Taurus, - Bild

Українські військові вже тестують кілька зразків у бойових умовах.

Німецька компанія Helsing готує для передачі Україні 4 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом "Mini-Taurus»".

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що Німеччина з грудня цього року щомісяця постачатиме Україні кілька сотень таких дронів. Наразі українські військові вже тестують кілька зразків у бойових умовах.

"Mini-Taurus" здатні аналізувати місцевість і визначати місце розташування навіть за складних погодних умов або зруйнованої інфраструктури. Роботу безпілотник може продовжувати й у разі втрати радіосигналу.

Видання зазначає, що дальність польоту безпілотника - в чотири рази більша, ніж типових українських дронів-камікадзе. . Крім цього, вони значно дешевші аніж, до прикладу, американські Switchblade.

Міністр оборони Борис Пісторіус наголосив, що безпілотники зможуть використовувати, зокрема, для ураження командних пунктів росіян.

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