Німецька компанія передасть Україні 4000 дронів Mini-Taurus, - Bild

Німецька компанія Helsing готує для передачі Україні 4 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом "Mini-Taurus»".
Про це повідомляє Bild.
Зазначається, що Німеччина з грудня цього року щомісяця постачатиме Україні кілька сотень таких дронів. Наразі українські військові вже тестують кілька зразків у бойових умовах.
"Mini-Taurus" здатні аналізувати місцевість і визначати місце розташування навіть за складних погодних умов або зруйнованої інфраструктури. Роботу безпілотник може продовжувати й у разі втрати радіосигналу.
Видання зазначає, що дальність польоту безпілотника - в чотири рази більша, ніж типових українських дронів-камікадзе. . Крім цього, вони значно дешевші аніж, до прикладу, американські Switchblade.
Міністр оборони Борис Пісторіус наголосив, що безпілотники зможуть використовувати, зокрема, для ураження командних пунктів росіян.
Дозвіл Україні бити далекобійною зброєю вглибину Росії
- Негласна заборона на використання далекобійної зброї західного зразка по цілях на території Росії існувала з часу, коли Україна почала отримувати від партнерів ракети ATACMS та Storm Shadow/SCALP. Київ тривалий час закликав партнерів дозволити завдавати далекобійних ударів по російській території. Президент Володимир Зеленський наголошував, що це рішення потрібно для захисту, а не для нападу: ці удари могли б знищити російські літаки та установки, з яких ворог обстрілює цивільних на українській території. Окрім того, це допомогло б уникнути прориву окупантами, як це відбулося на Харківському напрямку. Однак партнери залишалися невблаганними, вбачаючи в цьому дозволі "ескалацію". Ще один аргументом на користь того, аби не дозволяти Україні завдати далекобійних ударів, в Вашингтоні називали те, що росіяни перетягли озброєння за межі досяжності поставленого українцям озброєння.
- Навесні цього року, за даними медіа, США все ж дали обмежений дозвіл на удари по російській території. Це стосувалося лише тієї території Росії, що межує з українською північчю і де ворог готував новий наступ.
- Позиції країн щодо далекобійних ударів розділилися. Фінляндія та Швеція дозволили Україні бити своєю зброєю по російській території.
- Натомість проти виступили США, Італія, Німеччина. Остання досі відмовляє Україні у поставці крилатих ракет великої дальності Taurus.
- Уряд Бельгії заявив, що передані країною винищувачі F-16 Україна повинна використовувати лише на власній території.
- Президент Європейської комісії Жозеп Боррель заявив, що кожна держава ЄС сама вирішуватиме, чи давати дозвіл Україні на використання своєї зброї вглиб території Росії.
- 19 вересня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав дозволити Україні бити західною зброєю вглиб Росії.
- 17 листопада ряд американських медіа повідомив, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
- У своєму зверненні у неділю, 17 листопада, президент Володимир Зеленський заявив, що одним з пунктів Плану перемоги є "далекобійність для нашої армії" і додав, що "удари не наносяться словами. Такі речі не анонсуються. Ракети скажуть самі за себе".
- Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами.