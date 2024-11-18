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Німецька компанія передасть Україні 4000 дронів Mini-Taurus, - Bild

Українські військові вже тестують кілька зразків у бойових умовах. 

Німецька компанія передасть Україні 4000 дронів Mini-Taurus, - Bild
Дрон Mini-Taurus
Фото: bild.de

Німецька компанія Helsing готує для передачі Україні 4 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом "Mini-Taurus»".

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що Німеччина з грудня цього року щомісяця постачатиме Україні кілька сотень таких дронів. Наразі українські військові вже тестують кілька зразків у бойових умовах. 

"Mini-Taurus" здатні аналізувати місцевість і визначати місце розташування навіть за складних погодних умов або зруйнованої інфраструктури. Роботу безпілотник може продовжувати й у разі втрати радіосигналу.

Видання зазначає, що дальність польоту безпілотника - в чотири рази більша, ніж типових українських дронів-камікадзе. . Крім цього, вони значно дешевші аніж, до прикладу, американські Switchblade.

Міністр оборони Борис Пісторіус наголосив, що безпілотники зможуть використовувати, зокрема, для ураження командних пунктів росіян.

Дозвіл Україні бити далекобійною зброєю вглибину Росії

  • Негласна заборона на використання далекобійної зброї західного зразка по цілях на території Росії існувала з часу, коли Україна почала отримувати від партнерів ракети ATACMS та Storm Shadow/SCALP. Київ тривалий час закликав партнерів дозволити завдавати далекобійних ударів по російській території. Президент Володимир Зеленський наголошував, що це рішення потрібно для захисту, а не для нападу: ці удари могли б знищити російські літаки та установки, з яких ворог обстрілює цивільних на українській території. Окрім того, це допомогло б уникнути прориву окупантами, як це відбулося на Харківському напрямку. Однак партнери залишалися невблаганними, вбачаючи в цьому дозволі "ескалацію". Ще один аргументом на користь того, аби не дозволяти Україні завдати далекобійних ударів, в Вашингтоні називали те, що росіяни перетягли озброєння за межі досяжності поставленого українцям озброєння. 
  • Навесні цього року, за даними медіа, США все ж дали обмежений дозвіл на удари по російській території. Це стосувалося лише тієї території Росії, що межує з українською північчю і де ворог готував новий наступ. 
  • Позиції країн щодо далекобійних ударів розділилися. Фінляндія та Швеція дозволили Україні бити своєю зброєю по російській території
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