Україна може завдавати ударів по території РФ із застосуванням фінської та шведської зброї, — МЗС

Фінляндія і Швеція не застосовують жодних обмежень щодо використання Україною їхньої зброї для ударів по території Росії.

Про це на спільному брифінгу у Гельсінкі заявили міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен та її шведська колега Марія Мальмер Стенергард, пише Yle.

За словами глави МЗС Фінляндії Еліни Валтонен, єдиним обмеженням є те, що зброя має використовуватись відповідно до міжнародного права.

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що застосування зброї не обмежується територією України. Воно може бути використане і для ударів територією РФ.

Раніше керівництво Фінляндії раніше неодноразово заявляло, що не обмежує використання наданої Україні зброї.