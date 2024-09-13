Україна може завдавати ударів по території РФ із застосуванням фінської та шведської зброї, — МЗС

Фінляндія і Швеція не застосовують жодних обмежень щодо використання Україною їхньої зброї для ударів по території Росії.
Про це на спільному брифінгу у Гельсінкі заявили міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен та її шведська колега Марія Мальмер Стенергард, пише Yle.
За словами глави МЗС Фінляндії Еліни Валтонен, єдиним обмеженням є те, що зброя має використовуватись відповідно до міжнародного права.
Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що застосування зброї не обмежується територією України. Воно може бути використане і для ударів територією РФ.
Раніше керівництво Фінляндії раніше неодноразово заявляло, що не обмежує використання наданої Україні зброї.
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- Очільник Генштабу Чехії Карел Река закликав західних союзників України дозволити використання далекобійних ракет по території Росії.